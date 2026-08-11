Los colegios de médicos de Extremadura reclaman al Ministerio de Sanidad más medios para atender la crisis en Ceuta

El Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura (CCPMEX) manifiesta su respaldo firme y unánime a las reclamaciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) a la ministra de Sanidad, ante la "grave situación asistencial" que atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de los recientes acontecimientos migratorios.

Unas reivindicaciones expuestas en una carta remitida el pasado 7 de agosto de 2026 por el COMCE ante la cual los colegios profesionales de médicos de Badajoz y Cáceres ponen de manifiesto que Ceuta carece de competencias sanitarias transferidas, por lo que la gestión de su sistema de salud recae de forma directa y exclusiva en el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA).

El escrito del COMCE constituye, por tanto, un recordatorio "legítimo y pertinente" de la responsabilidad que corresponde "en exclusiva" a la Administración General del Estado, indica la institución en una nota de prensa.

Cuando el sistema sanitario de un territorio bajo gestión directa del Gobierno central se ve "desbordado, no cabe trasladar la responsabilidad a terceros", sino que "corresponde al propio ministerio ejercer las competencias que tiene atribuidas".

Asimismo, los colegios extremeños subrayan que los profesionales que ejercen la medicina en Ceuta "han vuelto a demostrar, una vez más, un ejemplar sentido de la responsabilidad y del compromiso ético, atendiendo a todas las personas que han requerido asistencia sanitaria, sin distinción de origen o situación administrativa".

Un comportamiento que "honra los valores esenciales" de la profesión, pero sin embargo, desde Extremadura entienden que "la entrega y la vocación de los médicos no pueden convertirse en el mecanismo que sostenga, de forma permanente, las carencias estructurales que corresponde resolver a la Administración".

Que el sistema dependa del "esfuerzo extraordinario y sostenido de sus profesionales para prestar una atención que debería ser ordinaria es un síntoma preocupante de desatención institucional". Asimismo, desde una perspectiva de salud pública, comparten la "preocupación" expresada por el COMCE.

Las situaciones de "hacinamiento, la falta de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la incertidumbre" sobre la cobertura vacunal de un "elevado número de personas" exigen una actuación preventiva "inmediata", añaden.

Al respecto, comparten que actuar únicamente ante la aparición de un brote sería "contrario a los principios más elementales de la salud pública", por lo que este consejo quiere dejar constancia de que su posicionamiento se sitúa "por completo al margen del debate político y migratorio, cuestiones que no son competencia de las organizaciones médico-colegiales".

La institución vela así por que los profesionales puedan ejercer en "condiciones seguras" y por que la población reciba una "atención adecuada", y por ello consideran "plenamente justificadas las demandas planteadas por el COMCE ante la gravedad de la situación".

Por todo ello, el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura se suma a la exigencia formulada por el Colegio de Médicos de Ceuta y reclama a la ministra de Sanidad el "despliegue inmediato de los recursos humanos y materiales necesarios", así como la puesta en marcha de planes de contingencia y refuerzo que pongan fin a la "sobrecarga asistencial" y garanticen la seguridad de pacientes y profesionales.

"La sostenibilidad del sistema sanitario no puede depender de la generosidad ilimitada de sus médicos", añaden, para concluir que desde Extremadura reclaman a la Administración "competencia, previsión y respuestas eficaces", y trasladan su reconocimiento y solidaridad a los compañeros que, día a día, mantienen la asistencia sanitaria en Ceuta.