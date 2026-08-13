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Retiran billetes falsos de 10 y 50 euros arrojados en una plaza de Don Benito

Según informa el cuerpo policial, los hechos se produjeron este martes, cuando algunos viandantes encontraron los billetes y pudieron confundirlos con dinero auténtico.

Redacción

Extremadura |

Retiran billetes falsos de 10 y 50 euros arrojados en una plaza de Don Benito
Retiran billetes falsos de 10 y 50 euros arrojados en una plaza de Don Benito | Policía Local Don Benito

La Policía Local de Don Benito ha retirado de la circulación varios billetes falsos de 10 y 50 euros localizados en la plaza de las Albercas del municipio después de recibir el aviso de que una persona estaba arrojando dinero en este espacio público.

Según informa el cuerpo policial, los hechos se produjeron este martes, cuando algunos viandantes encontraron los billetes y pudieron confundirlos con dinero auténtico.

Los agentes comprobaron que se trataba de falsificaciones, por lo que intervinieron los billetes y pusieron lo ocurrido en conocimiento de la autoridad judicial para su investigación.

La Policía Local ha pedido extremar la precaución, especialmente a los comerciantes, y ha recordado que la textura, los relieves, la marca de agua, el hilo de seguridad y el holograma permiten comprobar la autenticidad de los billetes.

Asimismo, ha recomendado observarlos a contraluz e inclinarlos para verificar si sus elementos de seguridad cambian de aspecto antes de aceptarlos.

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