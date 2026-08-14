Así afectó el eclipse a los animales de Cabárceno: leones, inquietos y elefantes, reagrupados

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El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha documentado el comportamiento de los leones y los elefantes africanos durante el eclipse solar, en el marco del proyecto impulsado por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) para analizar la respuesta de diferentes especies ante este fenómeno astronómico.

Grabación de los recintos de los elefantes y los leones

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno filmó los recintos de elefantes y leones africanos durante las distintas fases del eclipse. Las observaciones realizadas han permitido detectar cambios en el comportamiento a medida que disminuía la intensidad de la luz y en los momentos en los que volvía a recuperarse.

En el caso de los leones, la manada mostró una mayor inquietud conforme aumentaba la oscuridad. Esto fue apreciable en los machos, que incrementaron su actividad durante el desarrollo del eclipse. Por su parte, la hembra de la manada, Naisa, se activó tras detectar el cambio de luz y se aproximó hacia la cría.

Por su parte, los elefantes se mantuvieron reagrupados durante la oscuridad del eclipse. Una vez recuperada la luz, regresaron a su comportamiento habitual.

Otros comportamientos inusuales

Además, otras especies del parque cántabro también han mostrado comportamientos inusuales durante los momentos de penumbra. Las jirafas han reaccionado con signos de inquietud, con carreras repentinas propias de la alerta ante la posible presencia de signos de peligro. En la zona dedicada a la fauna ibérica, venados y gamos también emitieron bramidos de tonalidad y frecuencia poco comunes