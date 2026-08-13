Fallece un hombre de 26 años tras la salida de vía en Hinojedo del coche en el viajaba de copiloto

Efectivos de la Guardia Civil han detenido este jueves a media mañana, en las inmediaciones de Polanco, al conductor fugado tras el accidente registrado en la CA-132 a la altura de Hinojedo (Suances) y en el que ha fallecido el copiloto, un hombre de 26 años.

El detenido, de 26 años y vecino de Santander, conducía el vehículo que se saltó el control de alcoholemia que la Guardia Civil de Tráfico desarrollaba a primera hora de esta mañana en la zona de Suances.

Tras saltarse el citado control, el vehículo se ha salido de la vía en el punto kilométrico 1,200 de la CA-132, a la altura de la localidad de Hinojedo, tras lo que ha impactado contra un semáforo y un muro.

Como consecuencia del siniestro, un hombre de 26 años, y vecino de Madrid, ha fallecido. Además, otra persona se encuentra herida de gravedad, otras dos heridas leves y una persona más ha resultado ilesa.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 6.10 horas, en el punto kilométrico 1,200 de la CA-132. Tras el impacto, el conductor del vehículo huyó a pie del lugar hasta que ha sido localizado y detenido por efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.

En el momento del accidente viajaban seis personas jóvenes en el coche: el conductor fugado, el hombre fallecido, y otras cuatro personas.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, varias ambulancias del 061, Bomberos de Torrelavega y personal de mantenimiento de Carreteras, entre otros servicios.