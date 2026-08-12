Estas serán las restricciones del tráfico en Cantabria por el eclipse solar

LEER MÁS El eclipse solar del 12 de agosto sumirá a Cantabria en la oscuridad absoluta entre uno y dos minutos

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad y movilidad histórico, en el que participarán unos 1.400 efectivos de las administraciones estatal, autonómica y local. Este despliegue, inédito en la comunidad, permitirá cubrir cerca de 3.000 kilómetros de carreteras de la autonomía, en las que se esperan miles de desplazamientos.

Restricciones al tráfico en municipios de Cantabria

Santander

El acceso al faro de Cabo Mayor, en Santander, permanecerá cerrado al tráfico rodado este miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total, y podrán establecerse también restricciones en las carreteras y viales que conducen a la Virgen del Mar, en función de la afluencia de vehículos.

El servicio municipal de autobuses, el TUS, facilitará el acceso a las principales zonas de observación de la ciudad y pondrá en marcha lanzaderas cada 10 minutos entre el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) y Ciriego, con más de 1.500 plazas de aparcamiento próximas a sus paradas.

Peña Cabarga

Peña Cabarga, uno de los cinco lugares preferentes de observación en la comunidad autónoma, contará con un dispositivo especial de seguridad y acceso.

No estará permitido subir a la cima en vehículo particular y los asistentes deberán usar el servicio de bus lanzadera habilitado, previa retirada de un ticket gratuito. Los coches privados deberán estacionarse en el polígono industrial de Heras, desde donde saldrán los autobuses hasta la cumbre.

Piélagos

El Ayuntamiento de Piélagos cerrará este miércoles, 12 de agosto, en las horas previas al eclipse solar, la entrada de vehículos a la costa de Liencres así como al Monte de La Picota desde las localidades de Mortera y Boo.

El corte será entre las 16.00 y las 20.30 horas y el objetivo es garantizar la seguridad de vecinos y la actuación de servicios esenciales y de emergencias si fuera necesario. Así, serán los únicos vehículos que podrán acceder en esa franja horaria en la carretera autonómica CA-231 en las entradas del tramo comprendido entre el Parque Natural de las dunas y el Hospital de Liencres así como el acceso interior al Barrio de La Arnía.

Suances

En Suances, donde se prevé mayor concentración de gente en la playa de Los Locos y Punta Ballota, también se establecerán cortes de tráfico y restricciones para garantizar la seguridad y facilitar la movilidad.

En el núcleo urbano, se cortará el tráfico en la intersección de la calle Madrid con la calle Acacio Gutiérrez, en el acceso al Faro de Suances, y quedará restringido el acceso desde la calle Sobremar hacia la calle Madrid. Y en Tagle y Punta Ballota se prohibirá la circulación de vehículos por los caminos de la concentración parcelaria y solo podrán acceder peatones, mientras que estará prohibido el acceso peatonal a la Roca Blanca.