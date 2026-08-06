Eclipse de sol en Santander: servicio especial del TUS para acceder a las zonas de observación

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El Ayuntamiento de Santander ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que contemplen el eclipse del próximo miércoles, 12 de agosto, desde el punto más cercano a su domicilio y, en caso de desplazarse, lo hagan preferentemente a pie o utilizando el transporte público, evitando siempre el uso del vehículo privado.

El principal objetivo de esta recomendación es garantizar la seguridad y facilitar la movilidad durante un evento para el que se prevé una importante afluencia de personas, especialmente en las zonas de Monte, Cueto y Rostrío. La Policía Local desplegará un dispositivo específico en los accesos al campo de fútbol de Cueto y en Rostrío para garantizar en todo momento la entrada y salida de los vehículos de emergencia, con un operativo similar al que se organiza durante los conciertos que se celebran en esta zona. En función del volumen de tráfico y las necesidades, se podrá cortar el acceso cuando se estime necesario.

Además de las líneas que llegan a los puntos próximos al litoral norte, el TUS ha organizado un sistema de lanzaderas para facilitar el acceso a Rostrío sin necesidad de emplear el vehículo privado.

El PCTCAN mantendrá abierto durante la tarde del 12 de agosto el aparcamiento en superficie, habitualmente cerrado con barreras, permitiendo el libre estacionamiento. Entre este aparcamiento y las calles Albert Einstein, Isabel Torres y el Sector 1 de El Alisal existirán más de 1.500 plazas de aparcamiento situadas muy próximas a las cuatro paradas desde las que partirán las lanzaderas del TUS.

Servicio especial del TUS para acceder a las principales zonas de observación

Con el fin de facilitar los desplazamientos en transporte público, el Servicio Municipal de Transportes Urbanos recomienda utilizar las líneas regulares que comunican con los principales puntos de observación del eclipse:

• Faro y campo de fútbol de Cueto: líneas 1, 13 y 15, con acceso desde Valdenoja, Inés de Diego de Noval y el Camping del Faro, respectivamente.

• Playa de La Maruca: línea 18, con acceso desde El Castillo o Corbanera, además de las líneas 6 y 24, que permiten llegar hasta Repuente y continuar a pie.

• Rostrío: líneas 2 y 17, con acceso desde Corbán y Ciriego.

Asimismo, el TUS pondrá en marcha un servicio especial de lanzaderas entre el PCTCAN y Ciriego:

• Ida: entre las 17.00 y las 20.00 horas, con frecuencias de 10 minutos, desde las paradas de PCTCAN 3, PCTCAN 1, Glorieta de Adarzo y Joaquín Rodrigo hasta Ciriego.

• Vuelta: entre las 21.00 y las 23.00 horas, también cada 10 minutos, con salida desde Corbán y paradas en Carrefour, Decathlon, Albert Einstein 14 y PCTCAN 3.

Más información de las alternativas de movilidad

FARO Y C. FUTBOL DE CUETO (La información de estas zonas se incluye de forma conjunta porque pueden acceder con líneas 1, 13 y 15)

Línea 1 (Cabecera G. Trevilla en Valdenoja): En un día laborable del horario especial de verano, los usuarios disponen de autobuses cada 18 minutos entre las 6:48h y las 22:20h. El punto de acceso más próximo a las zonas indicadas es desde la cabecera de la línea en Valdenoja.

Línea 13 (Paradas de Valdenoja e Inés de Diego de Noval): En un día laborable del horario especial de verano, los usuarios disponen de autobuses cada 30 minutos entre las 7:00h y las 22:15h. El punto de acceso más próximo a las zonas indicadas es desde las paradas situadas en la calle Inés de Diego de Noval.

Línea 15 (Cabecera en Camping del Faro): En un día laborable del horario especial de verano, los usuarios disponen de autobuses cada 30 minutos entre las 10:00h y las 21:25h. El punto de acceso más próximo a las zonas indicadas es desde la cabecera de la línea junto al acceso al Camping.

PLAYA DE LA MARUCA (Podrán acceder con la línea 18 desde la cabecera de línea en El Castillo o Corbanera)

Línea 18 (Cabecera en El Castillo o Corbanera): En un día laborable del horario especial de verano, los usuarios disponen de autobuses cada 30 minutos entre las 7:35h y las 22:30h. Los puntos de acceso más próximos a la Costa serán las dos cabeceras de las líneas que están en la zona de Monte, El Castillo y Corbanera.

Líneas 6 (C1 y C2) y 24 (C1 y C2): Otra opción para acceder a la zona de La Maruca sería utilizando estas líneas hasta la calle Repuente (zona de Grupo Ateca) y después caminar hasta la playa de La Maruca.

ROSTRÍO (Podrán acceder a la zona con la línea 17, que llega hasta Corbán/Ciriego y con la línea 2 hasta Corbán)