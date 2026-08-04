La jueza envía a prisión al detenido por el crimen machista de Santander

LEER MÁS Detenido un hombre de 39 años por la muerte de su pareja de 27 en un piso de Perines en Santander

La jueza ha enviado a prisión al hombre de 39 años detenido el viernes por el crimen machista de Santander, por matar a su pareja de 27 años en el piso donde vivía en la calle Perines de la ciudad.

La magistrada que ha acordado la decisión, con competencias en materia de violencia de género, ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que ha solicitado la citada medida cautelar, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes como violencia de género el asesinato de la joven, que tuvo lugar pasado el mediodía del 31 de julio, presuntamente a manos de su pareja, con el que tenía un hijo de corta edad.

No constan denuncias previas entre la fallecida --hija del exdirector general de Cultura del Gobierno de Cantabria Joaquín Solanas-- y el implicado --que llamó a la Policía Nacional tras la agresión y confesó la autoría--.

Una vez en el lugar, los agentes hallaron dentro de la vivienda, ubicada en el número 12 de la calle Perines, a la mujer tumbada en el suelo con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Y aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima.

Allí mismo, los efectivos detuvieron a la pareja de la fallecida, que en el momento confesó los hechos y fue trasladado a dependencias de policiales, donde ha permanecido desde entonces y hasta este lunes, cuando ha pasado a disposición judicial.