Los vecinos de Solórzano y Hazas de Cesto fuerzan la salida del párroco

Los vecinos de Solórzano y Hazas de Cesto fuerzan la marcha del párroco tras el último desencuentro. El párroco, que venía creando malestar entre los feligreses por sus sermones, no acudió a oficiar la misa de un funeral de una familia del municipio. Algo que ha sido el detonante para pedir su salida.

El sacerdote estaba en Burgos cuando los familiares de un funeral de cuerpo presente le llamaron repetidas veces, ya que no aparecía. Después de casi una hora de espera, la misa del funeral pudo salvarse gracias al cura de La Cavada que se acercó a oficiar el entierro.

No ha sido la única polémica causada por el párroco de Solórzano y Hazas de Cesto. En numerosas ocasiones ha sido cuestionado por sus sermones criticando a homosexuales e, incluso, negándose a dar la comunión a dos niñas de familia monoparental, según ha recogido el diario El Correo. El Obispado de Santander ya se ha hecho cargo de este cambio de párroco, el cual no se efectuará antes de que acabe el verano. Según han confirmado fuentes del Obispado a Onda Cero, este cambio estaba previsto desde hace tiempo y responde a una remodelación que está llevando a cabo la Diócesis de Santander.