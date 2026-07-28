Cantabria activa el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en toda la región ante el aumento de las temperaturas

El Gobierno de Cantabria ha decidido activar la totalidad del Operativo de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales a partir de las 07:00 horas de hoy martes ante la situación meteorológica prevista para las próximas horas y el aumento del riesgo de incendios forestales en la mayor parte de la región.

El Gobierno ha decidido activar el nivel 2 en toda Cantabria y movilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse.

Desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, hacen un llamamiento a la máxima responsabilidad y colaboración ciudadana, evitando cualquier actividad que pueda provocar igniciones en el medio natural.

Así, se recuerda la prohibición de las quemas en todo el territorio, la importancia de no utilizar fuego en espacios abiertos, no arrojar colillas ni objetos combustibles y extremar las precauciones en trabajos agrícolas, forestales o de mantenimiento que puedan generar chispas.

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales y proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de las personas.

El operativo realizará un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de cualquier incidencia que pueda registrarse durante el tiempo de activación.