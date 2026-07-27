A estudio el comportamiento de los animales de Cabárceno durante el eclipse

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno participará junto a otros once zoológicos de la península ibérica en un proyecto para documentar el comportamiento de diversas especies de animales durante el eclipse del próximo 12 de agosto.

La iniciativa, coordinada por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), consistirá en grabar en tiempo real los cambios conductuales de una amplia variedad de animales, tanto diurnos como nocturnos, durante el desarrollo del eclipse.

Cámaras de alta definición registrarán las respuestas de, entre otros, elefantes, leones, primates, osos y aves ante la repentina oscuridad. En el caso de Cabárceno, las grabaciones se llevarán a cabo en el recinto de leones, animal de costumbres crepusculares, y de elefantes, especie con hábitos más vespertinos.

La mayoría de los doce zoológicos que participarán en este proyecto colaborativo de AIZA están ubicados estratégicamente dentro de la franja de máxima oscuridad del eclipse. Así, además del Parque de la Naturaleza de Cabárceno colaboran Oceanogràfic de Valencia, Terra Natura Benidorm, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Faunia, Zoo de Madrid, Zoo de Santillana del Mar, Lacuniacha, Río Safari Elche y Zoomarine en Portugal.

Para garantizar el rigor de los datos obtenidos, los registros gráficos y sonoros no se limitarán al día del eclipse. Durante las jornadas previas, los parques y zoos participantes grabarán el comportamiento natural de las mismas especies exactamente en la misma franja horaria.

Ello permitirá comparar de manera exacta las reacciones de los animales en condiciones normales frente a los cambios que experimenten con el oscurecimiento repentino.

A través de monitorio continuo, el proyecto busca documentar de forma gráfica y sonora este comportamiento. El resultado final se plasmará en un video único, de gran impacto divulgativo, que descubrirá cómo viven este fenómeno determinadas especies y cómo reaccionan.

El del 12 de agosto es el primer eclipse total de sol visible en la península en más de un siglo, lo que convertirá a España en el epicentro astronómico mundial.

De ahí, que el eclipse suponga una oportunidad única para obtener datos significativos de cómo reaccionan las especies y, al mismo tiempo, tratar de entender mejor el comportamiento animal ante este tipo de fenómenos naturales y la relación que existe entre los ciclos de luz y la biología de los animales.

Estudios previos realizados en otros países demuestran que los eclipses provocan respuestas impredecibles y alteraciones en el comportamiento de los animales, pero apenas existen registros obtenidos por instituciones zoológicas.

El proyecto de AIZA busca dar respuesta a preguntas sobre cómo responderán los grandes mamíferos y felinos o los mamíferos marinos y reptiles. Igualmente, la iniciativa permitirá saber si los primates mostrarán conductas de asombro o alteración social ante la noche prematura y se podrá ver cómo reaccionan las aves. En este último caso, se instalarán grabadoras acústicas de alta sensibilidad para registrar cómo cambian las vocalizaciones y ver si el clásico coro del atardecer se adelanta de golpe.

AIZA tiene previsto dar continuidad a este proyecto en los próximos dos grandes eventos astronómicos que se darán en España: el eclipse total de sol del 2 de agosto de 2027 que cruzará el sur peninsular, y el eclipse anular del 26 de enero de 2028.