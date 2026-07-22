La autopsia de los dos cuerpos del crimen de Hinojedo apuntó a homicidio por estrangulación

El informe preliminar de autopsia de los dos cuerpos del crimen de Hinojedo (Suances) cometido en marzo de 2024 apuntó ya entonces a una causa homicida por estrangulación.

Así lo ha comunicado este martes el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria, cuyos forenses se encargaron del informe preliminar de las autopsias realizadas a los dos cadáveres, una mujer de 81 años y su hijo de 41, hallados en la casa en la que ambos convivían en el barrio Darío Pedrajo de la citada localidad.

Dicho estudio apuntó al origen homicida de las muertes tras las autopsias, realizadas el 7 de marzo -cuando se levantaron los cadáveres- y el día siguiente, 8 de marzo.

En los dos casos determinaron la etiología médico legal homicida por estrangulación, tal y como consta en los informes emitidos a la autoridad judicial que instruye la causa, la Plaza número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, y por la que desde este pasado sábado se encuentra en prisión un hombre de 28 años vecino de Miengo.

El sospechoso confesó los hechos tras ser detenido por la Guardia Civil y también ante el juez de guardia de Torrelavega que decretó su encarcelamiento por dos presuntos homicidios. Fue localizado e identificado a partir de muestras biológicas suyas halladas en el domicilio familiar de las víctimas.

Los cadáveres estaban en diferentes estancias de la vivienda y con signos de muerte violenta: él ahorcado en el cobertizo y ella estrangulada en el interior del domicilio, con marcas en el cuello que podían corresponder a un cable, cuerda o similar.

Tras el suceso se abrieron varias líneas de investigación y se descartó la hipótesis inicial de que el hijo acabara con la vida de la madre, que tenía problemas de salud, y se quitara la suya después, de modo que las pesquisas se centraron en un posible homicidio.

Así, se reconstruyeron los movimientos de todas las personas que con anterioridad a los hechos habían estado en el lugar, y donde todas las muestras biológicas encontradas coincidían con el entorno de los fallecidos excepto una: era de alguien que no estaba registrado en la base de datos de la Guardia Civil.

Pero tras meses de indagaciones, la semana pasada los agentes llegaron a un hombre cuyo ADN cotejado con la muestra hallada en la casa resultó positivo, según comprobó el departamento de Biología del Servicio de Criminalística.

El sospechoso había realizado una instalación en la vivienda a finales de 2023 y regresó después varias veces para distintas reparaciones relacionadas con el trabajo acometido. Tras ser detenido, confesó los hechos e ingresó en prisión.