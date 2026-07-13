Denunciadas dos trabajadoras de la Residencia Valdáliga Mensajeros de la Paz por presuntos malos tratos a residentes del centro

En febrero de este año, una trabajadora de la Residencia Valdáliga Mensajeros de la Paz denunció ante la dirección del centro posibles comportamientos vejatorios de dos compañeras hacia residentes.

Tras la denuncia, la dirección solicitó a la trabajadora que realizara un escrito que sería remitido al ICASS. Posteriormente, tanto la dirección como la trabajadora presentaron sendas denuncias ante la Guardia Civil. Además, tres familias de residentes del centro también han denunciado los hechos.

Según se manifiesta, las dos trabajadoras denunciadas presuntamente maltrataban a los ancianos con golpes, empujones e insultos vejatorios, mediante «conductas absolutamente humillantes, como insultarles, echarles sábanas encima de la cabeza mientras les hacían la cama y taparles», explica Alfonso Pérez Lanza, abogado de las tres familias denunciantes.

Unas familias que se encuentran, según Pérez Lanza, en estado de "shock", ya que los usuarios de la Residencia Valdáliga Mensajeros de la Paz son personas vulnerables con discapacidad o demencias que les imposibilitan comunicar lo que les ocurre.

El Juzgado de San Vicente de la Barquera se ha hecho cargo del caso, que se encuentra en fase de instrucción. Está prevista la declaración de las dos trabajadoras investigadas, también testificarán otros trabajadores que, en sus declaraciones ante la Guardia Civil, han confirmado los hechos denunciados.