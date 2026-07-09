Así será la Semana Grande de Santander 2026: más 3.500 peñistas y 300 actividades

La Semana Grande de Santander se celebrará del 17 al 26 de julio con más de 300 propuestas y actividades culturales, lúdicas y de ocio para todos los públicos. La programación arrancará el próximo viernes 17, con la apertura de la feria de día, el desfile de peñas, el multitudinario chupinazo y el inicio de los conciertos en la Porticada.

Chupinazo y comienzo de las fiestas

El viernes 17 dará comienzo a la Semana Grande 2026 con el tradicional chupinazo que se lanzará desde el balcón del Ayuntamiento a las 21.30 horas. Previamente las peñas de la ciudad participarán en el tradicional pasacalles desde Puertochico a la Plaza del Ayuntamiento, dando color y alegría a la ciudad. Saldrán a las 19.30 horas y participarán en el desfile más de 3.500 personas, sumándose en esta edición nuevas peñas, con un total de 40.

El ambiente de fiesta en la plaza del Ayuntamiento comenzará a partir de las 19.30 horas con Dj Musicalex al mando desde el balcón, y que hará bailar y disfrutar en los momentos previos y posteriores al chupinazo. También habrá una exposición muy especial: Las Gigantillas, que siempre atraen el interés de los ciudadanos. Previamente podrán visitarse en el hall del Ayuntamiento, pero en el arranque de fiestas saldrán a la calle, donde todas las personas que lo deseen podrán apreciar la belleza y la historia de estas emblemáticas figuras.

Otra de las grandes apuestas, que cada año repite y que este año no será diferente será las comidas y cenas solidarias de las peñas. Su presencia va más allá de la Semana Grande, participando en muchos de los eventos que se celebran en la ciudad durante todo el año. Se han programado 16 comidas y cenas de carácter solidario, organizadas por 24 peñas, y que se celebrarán en diferentes zonas y barrios de la ciudad.

Música y conciertos

Durante la Semana Grande 2026 habrá música y conciertos en diferentes zonas y plazas de la ciudad. Se celebrarán los de Escenario Porticada, con la colaboración de Unicaja, Repsol, Sala Kaya, Blendio y Café Dromedario, con conciertos gratuitos en dos pases. Entre ellos, estarán Sidecars, La Casa Azul, Pastora Soler, David Bustamante, DJ Nano, El Drogas, Malmö 040, La Sonrisa de Julia o Paula Koops, entre muchos.

Se completarán con los conciertos de la Campa de la Magdalena, con grandes artistas nacionales e internacionales en el Hoky Music, Bahía Sun Festival, Magdalena en Vivo como Abraham Mateo y Cali & El Dandee (concierto solidario), Ana Torroja, Taburete, David Otero, Gira Operación Triunfo, presencia de Pet Shop Boys el 25; Remember Rock con La Fuga o Mago de Oz, y el cierre de Dani Martín el 26.

También habrá conciertos todos los días en las plazas del Ayuntamiento y Alfonso XIII, consolidando el ciclo Plazas Sound, en el que se apoya al gran talento local con bandas y solistas de diversos géneros, tributos o DJ’s. Será el segundo año en la plaza de Alfonso XIII del Escenario Repsol con doblete de actuaciones en fin de semana, incorporando sesión vermut, y todos los días a las 21.30 horas.

También habrá sesiones vermut los fines de semana en el templete de los Jardines de Pereda, acompañando a esta nueva ubicación de la Feria de Día y habrá más música y muy nuestra con el XVI Ciclo La novia del Mar, del 20 al 24 de julio con grupos referentes del bolero, las habaneras y la música tradicional santanderina como Son de Indianos, Dúo Cubacán, o Wendy de Cuba y los invitados Isleño con Carmen Bautista desde Canarias, ubicados en el Auditorium Los Carabelas (Jardines de San Roque).

Como siempre el folclore y las tradiciones están muy presentes en las fiestas. De hecho, este año, a Folclore a lo Grande se suman cuatro fechas en el Auditórium con el Coro Ronda La Encina, Alegría Cántabra, Álvaro Fernández, Coros y Danzas de Santander, que invitarán al Coro Ronda Altamira y la Agrupación de Piteros de Cantabria.

Como es habitual todos los años, los niños también serán los grandes protagonistas de estas fiestas con PequeGrande. Habrá más actividad infantil con teatro, animación, baile, magia, talleres, pintacaras, ocio y juegos gratuitos en la Plaza de las Atarazanas, Juan de Herrera o Juan Carlos I. Pero además la ciudad contará con hinchables y atracciones infantiles en Alfonso XIII y la Plaza del Ayuntamiento, asistidos por monitores. Otro de los puntos de encuentro del ocio familiar son las ferias instaladas en el parking de los Campos de Sport de El Sardinero, que estarán presentes hasta el 2 de agosto.

Y un año más el Circo Quimera, hecho por y para Santander, estrenará espectáculo, titulado ‘Piratas’. Estará instalado en el Parque de Mesones, bajo la dirección de los prestigiosos y premiados artistas Raúl Alegría y Lucía Rivera, muy implicados en los eventos de la ciudad.

Feria de Día y fuegos artificiales

Como cada Semana Grande, la gastronomía también será una pieza muy importante. Volverá la Feria de Día, organizada por la Asociación de Hostelería de Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento, con las casetas blancas. Habrá un total de 4 localizaciones: Plaza del Ayuntamiento, Plaza de Alfonso XIII, Parque de Mesones y la novedad de los Jardines de Pereda. Habrá un total de 30 casetas y se amplían a 5 las food trucks, con muchas propuestas gastronómicas diferentes.

También habrá gastronomía en las casetas regionales ubicadas en la Plaza de México y el parking de los Campos de Sport.

El viernes 24 de julio es otro de los días señalados en el calendario, con los fuegos artificiales que se lanzaran en la Segunda Playa de El Sardinero a las 23.00 horas. Un gran espectáculo pirotécnico que irá acompañado antes y después por la orquesta Malassia, en la Avenida del Stadium, desde las 21.30 horas, con el parón para los fuegos, y retomando después hasta las 01.30 horas.

Finalmente, ha informado de que toda la programación va a encontrarse en formato físico a través de la revista de Semana Grande y los programas de mano que se van a empezar a repartir el jueves 16 en la caseta instalada en la Plaza del Ayuntamiento, de 17.00 a 20.00 horas.

Y el viernes 17 se hará entrega de 25.000 pañuelos de la Semana Grande en la caseta instalada en la Plaza del Ayuntamiento. La caseta estará abierta para el reparto de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas.

Programación

También se podrán consultar todas las actividades en formato digital a través de la web www.semanagrande.santander.es y en qr integrados en diferentes tótems situados por la ciudad. También pueden seguir toda la programación y todas las actividades del día a día en las redes sociales de la concejalía de Dinamización Social en la cuenta @santanderfestejos en Instagram, Facebook y TikTok.