En Santander

Sigue la investigación por la agresión en las fiestas de Cueto que dejó un detenido y cuatro heridos

Sobre las 2.40 horas del 4 de julio, se recibieron varias llamadas en el teléfono 091 alertando del altercado en la zona donde se celebraban los festejos.

Europa Press

Santander |

Archivo - Un coche de Policía Nacional circula por Santander
Archivo - Un coche de Policía Nacional circula por Santander | Juanma Serrano - Europa Press

La Policía Nacional continúa la investigación abierta este fin de semana para esclarecer la agresión ocurrida en las fiestas de Cueto, en Santander, que se saldó con un detenido y cuatro heridos, tres de ellos de arma blanca. Uno de estos últimos es el arrestado como presunto autor de los hechos.

Ocurrieron de madrugada, sobre las 2.40 horas del 4 de julio, cuando se recibieron varias llamadas en el teléfono 091 alertando del altercado en la zona donde se celebraban los festejos.

Varias patrullas se trasladaron al lugar y los agentes constataron que se había producido una agresión con la participación de varias personas. Localizaron a cuatro heridas, tres de ellas con lesiones de arma blanca.

Dos de estas últimas víctimas presentaban heridas incisas en una de sus piernas y fueron asistidas por los servicios sanitarios y dadas de alta después. Y el tercero, que tenía herida de arma blanca en el tórax, fue ingresado en el Hospital Valdecilla.

La cuarta persona herida presentaba contusiones y permaneció en el mismo centro hospitalario pendiente de pruebas.

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