Casares anuncia su candidatura a las primarias del PSOE

El secretario socialista del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, se presentará a las primarias del PSOE para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones de 2027, mientras que el exsecretario de los socialistas, Pablo Zuloaga, y la diputada y exsecretaria de Organización con Zuloaga, Noelia Cobo, no participarán en el proceso.

Casares ha anunciado su candidatura este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, acompañado de la portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones; los vicesecretarios generales de Política Municipal, Susana Herrán y Javier Incera; y el secretario general de Juventudes Socialistas, Fran Cano.

"Quiero ser el presidente del cambio", ha subrayado Casares, que aspira ser "la primera fuerza política de esta tierra" para "devolver las oportunidades y la esperanza" y "liderar las estadísticas del progreso y del bienestar" de la comunidad.

Así, da un paso al frente con el compromiso de abordar las grandes "necesidades" que tiene la región y pensando "en el bien de esta tierra".

Ha defendido que "juntos sumamos más", por lo que ha abogado por "la colaboración y la lealtad con todas las administraciones públicas", así como por el municipalismo. "Me van a ver alejado del ruido y la confrontación permanente", ha aseverado.

También ha trasladado su "firme compromiso" con la unidad del PSOE. "Cuando la militancia de este partido camina unida, trabaja unida, es un partido imparable, capaz de reconectar con la mayoría progresista de esta tierra", ha destacado Casares.

De esta forma, Casares se presenta al proceso de primarias con el objetivo de "devolver a Cantabria, la ilusión, la esperanza por construir un futuro mejor" y "demostrando, una vez más, que esta es la casa de la democracia interna".