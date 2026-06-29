El Gobierno prepara el PSIR para que se pueda construir la piscina de olas en Villaverde de Pontones

El Gobierno de Cantabria ha iniciado ya la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional para la construcción de una piscina de olas en el municipio de Ribamontán al Monte, en la localidad de Villaverde de Pontones, y que será la primera del Norte de España, después de que el proyecto fuera rechazado en 2024 en San Sebastián

Se ejecutará en suelo rústico -de ahí la necesidad del PSIR- en un terreno llano junto a una curva de la carretera, de una superficie de 100.000 metros cuadrados de los que unos 23.000 serán para la instalación. Permitirá la práctica, entrenamiento y tecnificación del surf, ya que gracias a la última tecnología generará hasta un millar de olas de veinte tipos diferentes cada hora.

Los promotores cántabros de esta iniciativa, cien por cien privada, y con una inversión cercana a los 40 millones de euros, pero de la no han trascendido detalles sobre los inversores, presentaron el pasado jueves la solicitud de declaración de interés regional, que ya está en el Ayuntamiento y en la Consejería de Turismo, a la que competen los informes a nivel regional para el proyecto.

Prevé unos 200.000 visitantes anuales y un consumo de agua equivalente al empleado para llenar dos piscinas convencionales o para mantener tres hoyos de un campo de golf, y se reciclará de forma permanente.

El Gobierno calcula que los trámites administrativos estarán listos en un año y medio a los que habrá que sumar dos años más de construcción del proyecto.