Buscan a una mujer desaparecida en Tina Menor

Servicios de emergencias buscan desde anoche a una mujer desaparecida en el entorno de la ría de Tina Mayor, ubicada en la localidad de Pechón (Val de San Vicente).

La Guardia Civil activó el dispositivo a última hora de ayer, realizando batidas con medios propios por tierra y mar, y dando traslado de la desaparición al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria pasadas las 21:30 horas del domingo, momento en el que los efectivos del rescate del Ejecutivo comenzaron el diseño del operativo y la movilización de medios que está operando desde las 08:00 horas de hoy.

En zona se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA), dirigido por un técnico de rescate del Gobierno, que coordina a los efectivos que desde primera hora trabajan por tierra, mar y aire.

Los helicópteros del Ejecutivo y Salvamento Marítimo harán batidas de manera alternativa, si la meteorología lo permite, para lograr una mayor cobertura horaria en el rastreo aéreo, complicado por las bajar condiciones de visibilidad en la costa; por aire se ha desplegado también el equipo de drones del Gobierno, que ha destacado, además, a tres rescatadores con labores de jefes de equipo en agua y margen fluvial; la Guardia Civil ha desplazado al lugar al Capitán de zona, cuatro agentes de seguridad ciudadana, dos del Seprona, otros dos del GREIM con unidad cinológica, y una patrulla de Servicio Marítimo; Cruz Roja aporta ERIES acuático, subacuático, logístico y psicosocial, y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Santander trabaja también con perros de rastreo.

En estos momentos, se está rastreando con los drones desde el puente de Bustio a la salida de Tina Mayor, dos equipos subacuáticos mixtos del Gobierno y Cruz Roja peinan las márgenes este y oeste de la ría, destacados uno en cada margen, a los que se incorporarán los GEAS de la Guardia Civil; una embarcación de Cruz Roja vadea las orillas y rastrea con sondas, Inspección Pesquera se centra en la zonas acantiladas de la costa, y el GREIM, Seprona, patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, y la agrupación de voluntarios de Santander rastrean el entorno por tierra con perros.