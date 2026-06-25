Cantabria lanzará un segundo plan de vivienda para generar otras 550 públicas en 17 municipios

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha anunciado que el segundo plan autonómico de vivienda que va a lanzar el Gobierno regional para lo que resta de legislatura permitirá generar, al menos, 550 viviendas públicas más, en todas las modalidades de compra y alquiler en casi una veintena de municipios.

Así lo ha avanzado este jueves la presidenta durante su intervención en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, conocido popularmente como Debate sobre el Estado de la Región.

Concretamente, por ahora serán 17 los municipios beneficiados: Santander, Los Corrales de Buelna, Laredo, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Meruelo, Guriezo, Valdáliga, Val de San Vicente, Ruiloba, Penagos, Cabuérniga, Los Tojos, Valdeolea, Valdeprado del Río, la Hermandad de Campoo de Suso o Pesquera.

El desarrollo de las viviendas se llevará a cabo, bien en terrenos del propio Gobierno regional o con acuerdos de cesión de suelo con los ayuntamientos y también a través de la compra de inmuebles de la SAREB, como en Los Corrales, donde ya ha adquirido 63 viviendas sin finalizar por 2,6 millones.

"No regala nada. No hay manera. Venga a hacer caja a costa de la gente que no tiene vivienda en Cantabria", ha afeado Buruaga.

También en relación a la vivienda, Buruaga ha anunciado que Cantabria va a recuperar la fórmula de viviendas a precio tasado para aumentar la oferta y ayudar a las clases medias que quedan fuera del régimen de vivienda protegida pero que tienen dificultades para acceder al mercado libre.

Además, va a poner en marcha el nuevo 'Plan Cantabria Alquila', que permitirá captar viviendas para el alquiler mediante un sistema que garantice el pago íntegro de la renta al propietario, la devolución del inmueble en el mismo estado de conservación y la estabilidad y seguridad también para el inquilino.

Entre las "múltiples ventajas" de este programa, que sustituirá al "fracasado" Plan Moviva, figura el pago adelantado de la renta del primer año a los propietarios, el acceso a incentivos fiscales y ayudas y una duración mínima garantizada de siete años.

Permitirá que los inquilinos tengan una vivienda "a previo asequibles, con una renta estable y las subidas previamente pactadas".

"Este modelo nos permitirá sacar vivienda vacía al mercado, ofreciendo garantías a los propietarios y asegurando un alquiler asequible al inquilino", ha resumido.

Por otro lado, el Gobierno va a reforzar las ayudas directas a la compra, que, en el caso de los jóvenes de hasta 35 años podrá ser de hasta 15.000 euros o el 20% del precio de adquisición, ampliando el valor de la vivienda hasta los 240.000 euros.

También se otorgarán incentivos de 200 euros anuales durante los tres primeros años a todos los menores de 36 años que abran una cuenta vivienda para adquirir un inmueble, beneficiándose todas sus aportaciones de una deducción fiscal del 15%.

Además, se impulsará la fórmula del alquiler con opción a compra, según ha anunciado Buruaga, que ha resaltado que el Ejecutivo está "echando el resto en materia de vivienda. "No hay medida que vayamos a dejar de explorar".

Por otra parte, la presidenta ha anunciado que ya se está promoviendo un primer Plan Singular de Interés Regional en Castro Urdiales para la construcción de 1.700 viviendas, de las que la mitad serán de protección oficial, fruto de la nueva fórmial de PSIR introducida en la ley del suelo.

Buruaga ha indicado que se trata de un proyecto "de marcado carácter social" que permitirá la construcción de 808 viviendas a precios asequibles y que permitirá un "triple objetivo".

El primero será la cesión llave en mano al Gobierno de 100 viviendas que se integrarán en el parque público regional; otro la obtención de suelo público por parte del Gobierno para construir en su ámbito al rededor de otras 400 viviendas de protección oficial y, en tercer lugar, lograr suelo urbanizado para construir el nuevo Hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales, que el Ayuntamiento "no ha podido o no ha querido" facilitar al Ejecutivo en toda la legislatura.

"En esta legislatura vamos a lanzar al mercado más vivienda pública y protegida que en toda la historia de la comunidad y ello sin necesidad de declarar zonas tensionadas", ha subrayado.