Cahecho es elegido Pueblo Bonito de Cantabria 2026

Cahecho, en el municipio de Cabezón de Liébana, ha sido elegido Pueblo Bonito de Cantabria 2026 y recibirá una subvención de 160.000 euros para actuaciones de mejora urbana contempladas en el proyecto presentado al certamen.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio, y Medio Ambiente, Roberto Media, ha dado a conocer este martes la decisión del jurado del concurso, que ha acordado conceder el máximo reconocimiento de esta edición a este núcleo lebaniego.

Se trata de una "localidad excepcional, ha valorado el titular de la Consejería, que ha destacado que está "integrada en un municipio precioso en su conjunto". Según ha explicado, Cahecho ha obtenido el máximo reconocimiento "por la calidad de su proyecto y por el esfuerzo de sus vecinos para conservar y mejorar su entorno".

"Felicidades al municipio de Cabezón de Liébana y, muy especialmente, a los vecinos de Cahecho. Este premio reconoce el trabajo realizado hasta ahora y supone un impulso para continuar poniendo en valor uno de los rincones más bellos de Cantabria" ha expresado.

Además, se han concedido dos accésits, dotados con 20.000 euros cada uno, a las localidades de Escalante y Güemes, esta última perteneciente al municipio de Bareyo, en reconocimiento a la calidad de sus respectivas candidaturas

En este sentido, Media ha subrayado la calidad de las candidaturas presentadas y el compromiso de los municipios participantes con la conservación y puesta en valor de los núcleos rurales cántabros.

Así, ha agradecido la participación de todos los pueblos que han concurrido a esta edición del concurso, y en especial ha valorado el trabajo realizado por Espinama, Ambrosero, Riaño, Solórzano, Agüero y Marina de Cudeyo.

"Quiero agradecer el esfuerzo y la ilusión que han demostrado todos los municipios que se han presentado. Más allá de los premios, este concurso se ha consolidado como una herramienta para impulsar la mejora de nuestros pueblos, conservar su patrimonio y reforzar su atractivo", ha afirmado el consejero, para animar a las localidades participantes a volver a presentarse en la convocatoria de 2027.

Con este concurso, el Gobierno de Cantabria pretende fomentar la mejora de los núcleos rurales, incentivar la conservación de su patrimonio y reforzar el atractivo turístico y paisajístico de los pueblos de la comunidad autónoma.