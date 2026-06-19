Así fue la gala de los Premios Onda Cero Cantabria 2026

El Gran Casino Sardinero volvió a acoger la gala de entrega de los Premios Onda Cero Cantabria, que en esta edición de 2026 han recaído en el Festival Internacional de Santander, en categoría cultural; en Anchoas Codesa, en categoría empresarial; en el entrenador José Alberto López, en categoría deportiva; y en la Asociación 14 Kilómetros, en categoría solidaria.

Al acto de entrega celebrado este jueves, 18 de junio, han asistido la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Begoña Gómez del Río; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y la directora de Contenidos de Atresmedia Radio, Virginia Vides, entre otras autoridades.

Unos premios que podemos realizar gracias al patrocinio y colaboración de EDP, Banco Santander, Callaghan, Fundación Comillas, Carrefour, Ferroluz, Agua de Solares, Ebro Grupo Blendio, Ventanas Arsán, Cocacola, Ayuntamiento de Santander y Cantabria Infinita.

Bienvenida de Gema Igual y Pilar Santaolalla

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha sido la encargada un año más de dar la bienvenida a los premiados y a las autoridades presentes. La primera edil de Santander ha querido resaltar el trabajo de “organizar y de premiar” a personas que merecen un reconocimiento público por el trabajo que han hecho durante el último año. Personas que tienen “cuatro trayectorias de las que todos nos sentimos orgullosos” y que en un momento dado “tomaron bandera, arriesgaron, decidieron, emprendieron que en un momento dado miraron por el resto”.

La directora regional de Atresmedia Radio en Cantabria, Pilar Santaolalla, ha querido reivindicar el trabajo “tan extraordinario” que realizan los premiados de esta edición. De ellos, Santaolalla destaca que “son ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de abnegación, de generosidad, de solidaridad, de apuesta por esta tierra”. Y que dejan “un ejemplo que contribuye a que Cantabria, Santander, sean mejores y más habitables”.