Anchoas Codesa, el FIS, José Alberto López y “14 Kilómetros”, premios Onda Cero Cantabria 2026

Onda Cero Cantabria entregará el jueves 18 de junio sus octavos premios que, en esta edición de 2026, han recaído en Anchoas Codesa, en categoría empresarial; el Festival Internacional de Santander, FIS, en categoría cultural; en la asociación “14 kilómetros”, en categoría solidaria, y en el entrenador del Racing, José Alberto López, en categoría deportiva.

El objetivo de estos galardones es reconocer la trayectoria profesional y la dedicación de personas o instituciones cántabras o vinculadas a Cantabria. Se trata de unos premios que elige y concede la plantilla de la emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria.

Anchoas Codesa cumple 50 años

El origen de Anchoas Codesa se remonta hace justo 50 años, cuando un grupo de trabajadores se asoció para quedarse con la fábrica original, ubicada en Treto. La empresa actual, ubicada en Laredo, da empleo a 90 personas -la mayoría de ellas mujeres-, y una de sus máximas es la apuesta por la calidad. Codesa, hoy con la tercera generación de la familia al frente, es una de las empresas más galardonadas en el sector conservero de Cantabria, y, entre otros prestigiosos reconocimientos, ha recibido las codiciadas 3 Estrellas en los Superior Taste Award, consideradas internacionalmente como las "estrellas Michelin" de los alimentos.

El FIS cumple 75 años

En categoría cultural, la plantilla de Atresmedia Radio en Cantabria ha concedido su galardón al Festival Internacional de Santander, FIS, que este verano cumple su 75 edición y acaba de ser declarado “Acontecimiento de Excepcional Interés Público” por el Gobierno de España. Durante sus 75 años de vida ha traído a Cantabria numerosos estrenos y actuaciones exclusivas de música y danza, de la mano de nombres de categoría mundial. Considerado como uno de los festivales más prestigiosos de Europa, este año celebra su aniversario con 52 citas en Santander y 18 actuaciones en otros municipios de la región.

14 Kilómetros, dedicada a atender las necesidades de migrante

En categoría solidaria, el premio ha recaído en “14 kilómetros”, una asociación que lleva 10 años comprometida con la mejora de la calidad de vida de los inmigrantes en situación de exclusión social. El motor de esta asociación lo componen los más de 70 voluntarios y los 220 los socios que mantienen el proyecto de integración social. Sólo el año pasado, realizaron 220 nuevas acogidas y atendieron 1.700 consultas de información y asesoramiento sobre regularización. Fundada por Pilar Bezanilla, el nombre se refiere a la distancia que separa Europa de África por el estrecho de Gibraltar.

José Alberto López

Por último, el galardón en categoría deportiva ha recaído en el entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, quien cogió al equipo hace cuatro años en puestos de descenso y lo ha ascendido a la máxima categoría del fútbol español, además de proclamarlo campeón de la liga Hypermotion. Ovetense, de 44 años, Luis Alberto, acaba de recibir el premio del diario Marca al mejor entrenador de Segunda División, por segundo año consecutivo. El técnico afronta el salto a Primera con la misma idea que ha devuelto la ilusión a la ciudad catorce años después: “Ser un equipo valiente y atrevido”.

Gala el 18 de junio

Esta entrega de premios se lleva a cabo gracias al patrocinio y colaboración de EDP, Banco Santander, Callaghan, Fundación Comillas, Carrefour, Ferroluz, Agua de Solares, Ebro Grupo Blendio, Ventanas Arsán, Cocacola, Ayuntamiento de Santander y Cantabria Infinita.