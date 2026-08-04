Eclipse de sol en Cantabria: estos son los cinco puntos preferentes de observación propuestos por el Gobierno

Estarán presentes en los cinco puntos preferentes de observación establecidos por el Gobierno de Cantabria: Peña Cabarga, Costa Quebrada, Suances, Bareyo y Valderredible.

En todos ellos y por motivos de seguridad, se restringirá el espacio aéreo al uso de drones durante la jornada.

Cuáles son los mejores lugares de los cinco puntos de observación preferentes

En el caso de Costa Quebrada, los puntos más destacados de observación en el Geoparque Mundial por la UNESCO serán las playas de Canallave y Valdearenas en Liencres (Piélagos) y la zona de la playa de la Virgen del Mar y del campo de fútbol de Cueto en Santander.

En Suances, se estima que el punto de mayor concentración de personas sea la playa de Los Locos, en Bareyo en el entorno del arenal de Cuberris y en Valderredible en el páramo de la Lora donde se encuentra el Observatorio Astronómico de Cantabria.

Dispositivo de la Guardia Civil en estos puntos

La Guardia Civil establecerá dispositivos de servicio fijos con Puestos de Mandos Avanzados (PMA) al mando de un Oficial de este Cuerpo en los puntos de observación situados en los aparcamientos públicos de la Playa de Cuberris en Bareyo, de la Playa de Canallave/Valdearenas en Piélagos, del Mirador de Peñacabarga en Medio Cudeyo, de la Punta del Dichoso en Suances, y en el Páramo de la Lora, junto al Observatorio Astronómico de Cantabria en Valderredible.

También habrá dispositivos específicos en otros municipios en los que se no se descarta una importante afluencia de personas para observar el eclipse, entre otros Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera (playa de Gerra), o Hermandad de Campoo de Suso.