Retiran una tonelada de residuos en una sima de difícil acceso en los Picos de Europa

Técnicos de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada y de la de Espeleología, junto a voluntarios con amplia experiencia en alta montaña, han retirado una tonelada de residuos acumulados durante años en una sima de difícil acceso de los Picos de Europa.

Plásticos, metales y vidrios fueron los materiales encontrados con mayor frecuencia durante esta intervención, que se desarrolló durante varios días y que permitió recuperar ocho sacas de residuos ocultos en esta cavidad natural.

Esta actuación forma parte del proyecto de Apadrinamiento de Espacios Naturales del Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes desarrollado por la Federación Cántabra de Montaña y Escalada en Cantabria.

En un comunicado, SEO/BirdLife ha señalado que esta actuación pone de manifiesto que el abandono de residuos "alcanza incluso algunos de los espacios naturales más remotos y valiosos de España".

"Ni siquiera estos entornos aparenetemente intactos escapan al problema de la basuraleza", ha lamentado.