18 municipios afectados por una huelga de basuras indefinida

Una huelga indefinida de basuras a la que están llamados a partir de este lunes, 22 de junio, una veintena de trabajadores de la empresa Oxital amenaza a 18 municipios del occidente de Cantabria, entre los que figuran Cabezón de la Sal, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Cabuérniga o Mazcuerras, entre otros.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, Jesús de Cos, responsable del sector en la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria, que ha explicado que la huelga se ha convocado ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo de la empresa en la zona afectada, que abarca desde Casar de Periedo (Cabezón de la Sal) hasta el Desfiladero de la Hermida, en su límite con Potes.

La parte sindical reclama mejoras retributivas y laborales (jornada, vacaciones, descansos...) que, por ahora, según De Cos, no están teniendo respuesta por parte de Oxital, a la que la empresa pública MARE, dependiente del Gobierno de Cantabria, adjudicó la recogida de basuras en esta zona.

De Cos ha indicado que este contrato con Oxital ya ha agotado todas las prórrogas posibles y desde MARE "se han dormido en los laureles" a la hora de elaborar los pliegos del siguiente, lo que a su vez está afectando a la negociación del convenio colectivo.

El sindicalista ha explicado que le consta que Oxital ha dado traslado a MARE de las reivindicaciones de los trabajadores pero "el Gobierno de Cantabria está en otras historias".

Además, De Cos ha señalado que el hecho de que no estén siendo aprobados nuevos convenios colectivos en las empresas que prestan servicios de basuras de distintos ayuntamientos hace que los pliegos que están siendo elaborados plantean tablas salariales desfasadas, con salarios de años anteriores sin recoger ni siquiera subidas del IPC.

También, ha censurado que los contratos salen a licitación en un precio y luego acaban siendo adjudicados con rebajas de hasta un 20%, que acaban afectando a las condiciones de los trabajadores.

"No vamos a pasar ni una", ha advertido De Cos, que ha alertado que situaciones como la que se está viviendo en la zona occidental podrían replicarse en otros municipios de la región, como Suances o Laredo, donde también se va a negociar los nuevos convenios.