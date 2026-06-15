Mueren dos hombres en playas de Castro Urdiales

Playa de Oriñón

Un vecino de Trápaga (Vizcaya) de 43 años ha fallecido en la tarde de este sábado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en la playa de Oriñón, localidad perteneciente al municipio de Castro Urdiales.

Los hechos han ocurrido en torno a las 17.43 horas, cuando DYA Cantabria ha recibido la alerta de un kitesurf que ha sacado hasta la orilla el cuerpo de un hombre que estaba flotando en el agua.

En ese momento, han comprobado que estaba en parada cardiorrespiratoria y han comenzado las maniobras de reanimación.

A la vez, han avisado a su centralita, que ha enviado un coordinador y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, y al Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, que ha movilizado otra ambulancia de Soporte Vital Avanzado del 061 Cantabria.

Finalmente, las labores de reanimación, que han durado en torno a 40 minutos, han resultado infructuosas. Sobre el arenal se ha certificado el fallecimiento del hombre.

La Guardia Civil de Cantabria se ha hecho cargo de la custodia del cadáver y de la investigación, ha informado DYA Cantabria en su perfil en la red social X.

También, ha participado en el dispositivo la Policía de Castro Urdiales.

Playa de Brazomar

Un hombre ha fallecido a última hora de este sábado mientras se bañaba en la playa de Brazomar, en la localidad de Castro Urdiales.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso a las 21.30 horas y ha movilizado a un dispositivo en el que han participado servicios sanitarios del 061 Cantabria, la Policía de Castro Urdiales y la Guardia Civil, según ha informado en su perfil de la red social X.