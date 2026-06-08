El exalcalde de Vega de Pas, sobre Leire Díez: "Es mala hasta decir basta y lo va a pagar bien"

El exalcalde de Vega de Pas por el PRC Víctor Manuel Gómez ha afirmado conocer "muy bien" a la exconcejala socialista en este municipio cántabro y exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida como 'la fontanera de Ferraz', a la que ha tildado de "narcisista, fanática, trepa, poco inteligente y mala hasta decir basta".

Gómez ha afirmado que se trata de una persona para la que todo es "armar el espectáculo". "Una fashion, una pequeña Nicolasa o una Antoñita la Fantástica", sin ninguna "moralidad" y que estaba en el PSOE "pero lo mismo podía haber dado en el PP".

"El karma existe y lo va a pagar bien", ha opinado en relación al caso que lleva su nombre y con la que supuestamente se pretende desestabilizar las causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez.

En declaraciones a Europa Press, el exalcalde de Vega de Pas ha detallado que Leire Díez llegó al municipio sobre el año 2007 cuando adquirió una cabaña pasiega que rehabilitó. "Era una de tanta gente que hay aquí que vende y compra cabañas".

Según ha relatado, antes de ser concejala ya era "un poco exigente" con el exregidor en sus peticiones, tales como que arreglase una carretera por un bache o por problemas con el suministro de agua, "estaba siempre así".

Y dado que Leire es "muy activa", "enseguida la captó la oposición" que Gómez tenía en el Ayuntamiento, cuando aquello el PP, junto al médico del pueblo, pero para acabar ambos formando parte de las listas del PSOE. "Eran (los 'populares') la gente pensante que les utilizó; a ella porque era muy revolucionaria y a él porque era una autoridad moral dentro del pueblo".

"Me empezaron a hacer una oposición muy dura: muchas denuncias, cualquier cosa que hacíamos estaban en encima, querellas... Un infierno con ellos", ha lamento Gómez, que, incluso, les ha acusado de realizar fraude electoral en los comicios de 2011, cuando un pacto entre PP y PSOE le arrebató la Alcaldía.

El exalcalde del PRC ha afirmado que Díez y el médico tenían como objetivo a las personas mayores y vulnerables para que emitieran su voto por correo, una práctica que "hacen todos los años" --incluido el PP, ha señalado--.

"Ya veía que me la iban a hacer gordísima", ha dicho, por lo que puso en conocimiento de estos "movimientos" a la Junta Electoral Central a través de una carta y también lo denunció ante la Guardia Civil, cuerpo que encontró en la papelera del asilo de Vega de Pas "30 solicitudes de voto por correo con la misma letra: la del médico".

También ha insinuado que tanto Leire como el doctor "estaban compinchados con gente de Correos". De este modo, este último "era el que llevaba a la oficina como 30 o 40 solicitudes de voto por correo", algo que ha justificado en que la entrada en Correos fue a las 13.05 horas, las 13.06, las 13.07...". Sin embargo, ni la Junta Electoral Central ni los tribunales dieron la razón al exalcalde.

"Los tribunales no son Dios, también están hechos por personas", ha afirmado Gómez para también insinuar que en aquella época Leire Díez "se movía por esferas muy altas", apuntando al cántabro Alfredo Pérez Rubalcaba, del que "era muy amiga".

Con todo ello, ha dicho que perdió y que le echaron de la Alcaldía "de malas maneras", y a día de hoy sigue pensando que aquellas elecciones "fueron fraudulentas" y que se las "robaron", ha sostenido.

Incluso ha comentado que le condenaron a dos años y cuatro meses de inhabilitaron en 2017 por una querella interpuesta por Leire por contratar como guía del Museo Etnográfico a una amiga suya --la que le vendió la cabaña-- "porque no encontrábamos a nadie", aunque la jueza entendió que la metió "a dedo".

"Ya despuntaba"

Así las cosas, Gómez ha aseverado que Leire "ya despuntaba" por lo que no le extraña "lo que está pasando" y ha opinado que "el karma existe y lo va a pagar bien". "Ya sería el colmo que la absolvieran".

En cuanto al ascenso de la exedil hasta altas esferas en Madrid, a su juicio, se trata de una persona "mala, atrevida y poco inteligente" por lo que ha concluido que "la han utilizado para hacer la labor sucia", afirmando que la prueba está "en que la han grabado todas las conversaciones", con lo que "no se fían mucho de ella tampoco".

Según ha explicado el exalcalde, tras las elecciones del 2011, Leire "salió mal" con el actual regidor del PP de Vega de Pas y también senador, Juan Carlos García, que la expulsó junto al médico del equipo de Gobierno.

A raíz de ahí, se quedó "desamparada" y la "metió" la exvicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, en el PSOE autonómico para hacerse cargo de las redes sociales del partido entre 2015 y 2017. "La pagaban bien, 45.000 euros para llevar cuatro redes y cuatro tweets", ha enfatizado.

Gómez ha continuado con que cuando Pablo Zuloaga ganó en 2017 las primarias en el seno de la formación socialista en la región, "se la quitó de encima. Pienso que sospechaba qué tipo de persona era, que era peligrosa".

Tras esto, Leire se fue a Madrid y "ya no sé si por Ábalos o Narbona y como es de un carácter muy trepa", ha ido "subiendo y subiendo", conociendo gente. "Casi ha tocado al presidente, si no ha tenido reuniones con él", ha opinado.

Finalmente, por su experiencia, el exalcalde cree que Díez "es de estas personas que vale más que estén lejos y más tenerlas de amigas que de enemigas".

En relación a la situación actual de 'la fontanera de Ferraz' en Vega de Pas, ha señalado que sigue acudiendo a su cabaña, pero "esconderse".

"Cuando yo era alcalde me la encontraba en todas las casas, poniéndome verde, imagino. Ahora no hace vida social, todos aquellos que eran tan amigos de ella... No la pueden ni ver", ha concluido, afirmando que tampoco él la quiere ver "ni en pintura".