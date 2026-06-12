La próxima semana se pondrá en servicio la solución en la A-67 para que no haya atascos en el acceso a Polanco

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado que el próximo miércoles, 17 de junio, se pondrá en servicio la solución adoptada por la Demarcación de Carreteras del Estado en la comunidad en la A-67 para que no haya atascos en el acceso a Polanco.

El delegado ha recordado que los atascos en el enlace de Polanco se produjeron el pasado verano tras la puesta en servicio del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda. Con la apertura de esa nueva infraestructura, en la que el Ministerio realizó una inversión de más de 145 millones de euros, confluían en la zona de Polanco los dos carriles de salida del ramal hacia Santander y también los dos de A-67 desde Torrelavega y, debido a ello, se pasaba de cuatro carriles a tres y luego a dos en “un tramo muy pequeño”.

“Esto, junto el elevado tráfico del verano y que el carril de desaceleración de acceso a Polanco tenía poco recorrido, provocó aquellos atascos que todos recordamos pero que, gracias a la actuación de la Demarcación de Carreteras, este verano serán historia”, ha señalado Casares.

Cómo es la actuación

Ha explicado que la actuación ha consistido en la prolongación del tercer carril de la confluencia la A-67 desde el ramal y desde Torrelavega hasta el enlace de Polanco y se ha prolongado el carril de desaceleración hasta hacerle “mucho más extenso”, con lo que se va a evitar esas retenciones en época estival.

Esta solución, ha detallado, está ya ultimada y se pondrá en servicio el día 17 de este mes,” justo antes del inicio del verano” y tal y como, ha recordado el delegado, “nos comprometimos en octubre del pasado año”. “Hoy les puedo confirmar que vamos a cumplir con ese compromiso y el próximo miércoles vamos a poner en servicio las nuevas actuaciones de esta autovía para evitar esos atascos”, ha añadido.

Los remates de la actuación se llevarán a cabo la noche del martes 16 al miércoles 17, durante la cual se cortará durante unas horas el ramal de desaceleración al enlace de Polanco sentido a Santander (salida 187 de la A-67), tiempo durante el que se señalizará el desvío del tráfico a la salida de Gornazo.

Por su parte, la alcaldesa de Polanco ha señalado que, aunque “queda todavía obra” en el entronque del municipio, la actuación realizada y que se pondrá en servicio el miércoles va a “garantizar la seguridad tanto en la autovía como en acceso de Polanco y se evitarán esos atascos que hubo el pasado verano”.