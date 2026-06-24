Cantabria cobrará el acceso para ver el eclipse en Peña Cabarga

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha explicado en una entrevista en Más de Uno Cantabria que la comunidad tiene la intención de declarar la fase de emergencia un mes antes del eclipse total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

El Gobierno publicará los puntos de observación del eclipse y los requisitos para acceder a los mismos. Y uno de esos puntos será Peña Cabarga, donde el acceso estará restringido ya que el aforo es limitado y se reordenará el tráfico. Además, desde el Gobierno se plantean ofrecer un servicio de lanzaderas que llevará aparejado un precio simbólico, “es un cobro simbólico por subir en una lanzadera a Peña Cabarga cuando la carretera va a estar cortada desde el día anterior”, ha explicado Urrutia.

Urrutia ha avanzado que ya están trabajando en la organización de ese día en la que, de momento, ya han establecido cinco puntos de observación en siete municipios; Suances, Piélagos, Bezana, Santander, Medio Cudeyo, Valderredible, donde el aeródromo de la Lora servirá de aparcamiento, y Bareyo con el Faro de Ajo.

Otras medidas que se han tomado son la ampliación del horario del servicio de Salvamento en las playas y la prohibición de las quemas y barbacoas desde el día anterior como medida preventiva, “tenemos miedo de que la gente se vaya a un prado y se ponga a hacer una barbacoa de la que está esperando a que venga el eclipse y nos produzca un problema de incendio forestal o una emergencia”, ha concluido.