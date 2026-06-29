La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, inaugura los cursos de la UIMP

a Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) inaugura sus cursos de verano este lunes, 29 de junio. El acto de apertura oficial de la actividad académica programada este 2026 será a las 12.00 horas en el Paraninfo de la Magdalena.

La lección inaugural lleva por título 'Solos en el mundo' y correrá a cargo de la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España Arancha González Laya.

Además, intervendrán la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, informa la UIMP.

La segunda semana de actividad académica estará protagonizada, entre otros, por la exministra y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que estrenará el 1 de julio el ciclo 'Referentes en femenino singular'.

También destacan los nombres del artista cántabro Okuda San Miguel y 'El Roto', en sendas exposiciones. Y entre los temas a tratar, figuran la financiación autonómica, las matemáticas, la astrobiología o la neurociencia.

De los cursos, destacan 'La reforma de la financiación autonómica: qué cambiar y mantener en el nuevo sistema', con el objetivo de identificar los elementos que deben ser modificados y aquellos que conviene preservar.

También se desarrollará 'La Responsabilidad ampliada del productor en el sector del agua urbana'; y el 'V Centenario de la Escuela de Salamanca. De los derechos fundamentales a los derechos digitales y la IA'. Igualmente, se celebrará en el Palacio de la Magdalena el seminario 'Marcos filosóficos para la neurociencia del siglo XXI'.

El 1, 2 y 3 de julio será el turno del 'XXIX Encuentro del CES. Ganar el reto demográfico. La situación socioeconómica y laboral de España'; 'La fiscalidad de las personas físicas en perspectiva global'; 'El futuro de la transparencia en España ante los retos de la Inteligencia Artificial'; y 'De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea'.

En cuanto a las actividades culturales de la UIMP, continúan los 'Martes Literarios' con la autora Mercedes Abad (Barcelona, 1961), a las 19.00 horas en el Paraninfo de la Magdalena. Además, el miércoles a las 20.00 horas en el Teatro CASYC tendrá lugar el espectáculo de danza contemporánea 'Las hijas de Bernarda' de la compañía Tait Dansa.

También se inauguran dos exposiciones. La primera, de Okuda, con tres piezas que dialogan entre sí. En el interior del Palacio se encontrarán 'Venus' (2024) y 'Venus Spray' (2020), mientras que en el exterior estará 'Bear Playing Word' (2022). La cita será el martes 30 de junio a las 11.00 horas en el Hall Real y se podrá visitar hasta el 11 de septiembre.

La segunda inauguración tendrá lugar el jueves 2 de julio a las 19.00 horas en el Hall Real donde se dará a conocer 'El cuestionario' de Andrés Rábago 'El Roto', un conjunto de 21 viñetas que irán circulando hasta el 11 de septiembre por diferentes espacios del Palacio. La obra está basada en los tres ejes temáticos de los Cursos de Verano: inteligencia artificial, sostenibilidad y geopolítica.