Los nuevos trenes de Cercanías llegarán a Cantabria en la primera mitad de 2027

LEER MÁS Cronología de la 'chapuza' de los trenes en Cantabria y Asturias

Los nuevos trenes de Cercanías comprometidos por su Ministerio con Cantabria y Asturias tras el error en los diseñados con anterioridad y que 'no cabían por los túneles' podrían comenzar a llegar para la primera mitad de 2027 a la comunidad. Así lo avanzaba este fin de semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, mantiene que habrá "algunas unidades".

"En pruebas sin duda. Y a partir de ahí, espero que los podamos poner en servicio", como ha anunciado así el ministro, Óscar Puente, este sábado en Reinosa, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto por el centenario del PSOE local.

Reinosa

El Ministerio de Transporte desvelará el próximo mes de julio el proyecto de la estación de alta velocidad de Reinosa y de la integración del ferrocarril a su paso por esta localidad cántabra.

Además, en otoño se recuperará la parada del tren Alvia en este municipio que se había suprimido dentro del trayecto hacia Madrid, para el mes de septiembre u octubre más concretamente.