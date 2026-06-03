Sobre las 6:30 de la mañana

Fallece una mujer tras precipitarse desde un tercer piso en Reinosa

El 112 ha movilizado a bomberos, sanitarios y cuerpos policiales sin que haya sido posible hacer nada por salvarle la vida

Alicia Real

Santander |

Fallece una mujer tras precipitarse desde un tercer piso en Reinosa
Fallece una mujer tras precipitarse desde un tercer piso en Reinosa | 112 Cantabria

Una mujer ha fallecido a primera hora de la mañana de hoy tras precipitarse desde un tercer piso en Reinosa. Un particular dio aviso de lo ocurrido al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria desde donde se movilizó para atender el incidente a bomberos autonómicos, 061, Policía Local y Guardia Civil.

Tras la derivación de recursos, efectuada a las 6:30 horas, los equipos sanitarios realizaron maniobras de recuperación avanzada a la víctima sin que haya sido posible salvarle la vida. El cuerpo quedó bajo la custodia de la policía judicial y los equipos forenses.

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