La Policía busca a una mujer desaparecida desde el jueves en Santander

La Policía Nacional está buscando a una mujer que desapareció el pasado jueves, día 9, en Santander.

La desaparición se denunció el viernes en la comisaría de la capital cántabra y desde ese momento se inició una investigación para tratar de localizarla aunque con resultado negativo hasta ahora, han informado fuentes policiales.

La mujer, Leila Ali, tiene 28 años, mide 1,65 y es de complexión delgada. Cuando fue vista por última vez llevaba una falda roja larga con flores rosas y un pañuelo en la cabeza. Tiene un lunar en la nariz y un tatuaje en el antebrazo con la palabra 'Amed', según información de SOS Desaparecidos.