Desarticulada una organización criminal polidelictiva liderada por tres clanes familiares de Torrelavega

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal polidelictiva dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, robos, maltrato animal y blanqueo de capitales. Se ha detenido a 33 personas y se ha bloqueado más de un millón de euros en bienes y activos vinculados a la actividad criminal como 118 cuentas bancarias, 27 propiedades y 110 vehículos. En el operativo, desarrollado de forma simultánea en Torrelavega, Cartes y Barreda, participaron más de 400 agentes y se practicaron 26 entradas y registros donde incautaron dinero, drogas, gallos de pelea y diversas armas.

La investigación, dirigida por la Fiscalía y la Autoridad Judicial de Torrelavega, se inició el pasado año 2025, tras tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal ubicado en esta ciudad y que estaría organizando peleas ilegales de gallos. A partir de ese momento se inició una compleja investigación multidisciplinar que se prolongó durante más de un año y medio.

Organización criminal altamente peligrosa y asentada en Cantabria

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron constatar que la organización no solo se dedicaba a este tipo de actividades ilícitas relacionadas con el maltrato animal, sino que mantenía una intensa actividad criminal en múltiples ámbitos delictivos que llevaba años afectando gravemente a la seguridad y convivencia ciudadana.

Los integrantes del grupo habían dado recientemente un salto cualitativo en su peligrosidad al comenzar a hacer uso de armas, llegando incluso a protagonizar enfrentamientos armados que pusieron en peligro la vida de terceras personas.

Amenazas, intimidaciones y utilización de consumidores de droga para cometer delitos

La investigación permitió acreditar que la organización ejercía un fuerte control e intimidación en determinadas zonas de la ciudad, llegando en ocasiones a amenazar y amedrentar a vecinos si no se sometían a sus imposiciones.

Asimismo, los investigados se aprovechaban de la dependencia generada por las sustancias estupefacientes que ellos mismos distribuían para utilizar a consumidores como autores materiales de distintos delitos contra el patrimonio, obteniendo posteriormente los beneficios económicos derivados de los robos y hurtos cometidos por encargo.

Con el dinero obtenido de estas actividades delictivas, la organización habría generado un patrimonio superior al millón de euros, a pesar de que algunos de sus miembros carecían de actividad laboral conocida. Parte de los bienes incluso figuraban a nombre de menores de edad con el objetivo de dificultar su localización y embargo.

Más de 400 agentes participaron en el operativo

Una vez reunidos los indicios necesarios y ante la creciente alarma social generada por la actividad delictiva del grupo, se llevó a cabo la explotación de la operación policial durante la madrugada del pasado miércoles.

El dispositivo se inició a las cinco de la mañana con la ejecución simultánea de 26 entradas y registros en Torrelavega, Cartes y Barreda, en los que participaron más de 400 efectivos pertenecientes a distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas GEO, GOES, UIP, UPR, Subsuelo, Medios Aéreos y Guías Caninos.

La magnitud del operativo pone de manifiesto el firme compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad organizada y contra aquellas organizaciones que pretenden instaurarse y operar de manera violenta en distintas localidades españolas.

Más de un millón de euros bloqueados y 53 gallos de pelea intervenidos

Se logró la detención de 33 personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, extorsión, maltrato animal y contra el patrimonio.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 10.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína y hachís—, armas como una catana, navajas y un bate de béisbol, así como útiles empleados para el maltrato animal, 40 teléfonos móviles y 32 piezas de oro.

También fueron localizados 53 gallos de pelea que presentaban distintas lesiones -seis de ellos fallecidos- descubriendo además que contaban con cintas de correr para fortalecer a los animales.

Paralelamente, gracias al trabajo desarrollado por las unidades especializadas en investigación económica, se procedió al bloqueo de 118 cuentas bancarias pertenecientes a 51 investigados, así como a la prohibición de disposición sobre 110 vehículos y 27 propiedades inmobiliarias. El valor total de los bienes y activos bloqueados supera el millón de euros. Actualmente, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones.