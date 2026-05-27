Más de 400 agentes de la Policía Nacional participan en una operación contra el tráfico de drogas y armas en Torrelavega

Más de 400 agentes de la Policía Nacional participan desde primera hora de la mañana en un dispositivo en Torrelavega, coordinado por la Fiscalía y Juzgados de la capital del Besaya, en una operación contra el tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones.

Se trata de una operación en curso, en la que el helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela Torrelavega desde primera hora de la mañana. La investigación permanece bajo secreto, según ha informado el cuerpo desde su cuenta de la red social X.

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