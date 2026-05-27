Operación abierta

Más de 400 agentes de la Policía Nacional participan en una operación contra el tráfico de drogas y armas en Torrelavega

Se trata de un dispositivo coordinado por la Fiscalía y Juzgados de Torrelavega, en una operación contra el blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones

Alicia Real

Santander |

Más de 400 agentes de la Policía Nacional participan en una operación contra el tráfico de drogas y armas en Torrelavega
Más de 400 agentes de la Policía Nacional participan en una operación contra el tráfico de drogas y armas en Torrelavega | Policía Nacional

Más de 400 agentes de la Policía Nacional participan desde primera hora de la mañana en un dispositivo en Torrelavega, coordinado por la Fiscalía y Juzgados de la capital del Besaya, en una operación contra el tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones.

Se trata de una operación en curso, en la que el helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela Torrelavega desde primera hora de la mañana. La investigación permanece bajo secreto, según ha informado el cuerpo desde su cuenta de la red social X.

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