Cantabristas denuncia la degradación ambiental de El Puntal por la falta de control sobre el turismo masivo y el fondeo de embarcaciones

Cantabristas ha denunciado la "degradación ambiental" que sufre El Puntal de Somo -un espacio natural protegido integrado en la Red Natura 2000 y declarado Zona Especial de Conservación (ZEC)- como consecuencia del fondeo de embarcaciones, que se ha disparado por la creciente presión turística de la zona y que se intensifica cada verano.

Por ello, han reclamado a las administraciones competentes medidas urgentes para garantizar su conservación.

"No es compatible presumir de la riqueza natural de la bahía y permitir, al mismo tiempo, que uno de sus espacios más valiosos permanezca cada verano sometido a una presión descontrolada sin gestión activa, vigilancia efectiva y medidas de conservación", ha denunciado este viernes la formación en un comunicado.

Y es que, aunque los macrobotellones han constituido "uno de los problemas más visibles y llamativos" que afectan al enclave durante el verano, desde Cantabristas han advertido de que no son la única "amenaza" de la zona, donde, en los días de mayor afluencia, "pueden llegar a concentrarse hasta 300 embarcaciones fondeadas en El Puntal", lo que acarrea "importantes impactos" sobre los fondos marinos y los hábitats protegidos por el arrastre de anclas y cadenas, o la contaminación por hidrocarburos.

Por estas razones, el partido cantabrista ha solicitado que se refuerce la vigilancia durante toda la temporada estival para garantizar el control del fondeo de embarcaciones y el respeto de la zona de baño -los 200 metros desde la línea de costa establecidos por la normativa- y que se haga cumplir la legislación ambiental y marítima vigente.

"La conservación de nuestros espacios naturales no puede quedar supeditada a la ausencia de planificación. Si no se actúa ahora, los daños sobre los ecosistemas de El Puntal serán cada vez más difíciles de revertir. Las administraciones tienen la responsabilidad y la obligación legal de proteger este espacio antes de que sea demasiado tarde", han concluido desde Cantabristas.