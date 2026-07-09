Acto abierto en El Sardinero para presentar a Sergio Canales

El nuevo futbolista del Real Racing Club, Sergio Canales, será presentado este viernes, 10 de julio, a puerta abierta en los Campos de Sport de El Sardinero.

Fuentes del club han informado a Europa Press de que el centrocampista santanderino, que regresa al conjunto verdiblanco 16 años después, volverá a reencontrarse con su afición a las 13.00 horas.

Vuelta 16 años después

Canales debutó con el Racing en la temporada 2008-2009, aunque no fue hasta la campaña siguiente cuando se asentó en el once titular y, tras una gran temporada, en la que anotó seis goles, fue traspasado al Real Madrid, para luego pasar por clubes como el Valencia, la Real Sociedad, el Real Betis o Rayados de Monterrey, además de jugar con la Selección Española.