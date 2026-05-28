Muere el hombre agredido por un menor el sábado en Santander

El hombre que el pasado sábado resultó herido grave tras ser presuntamente agredido por un menor tras un incidente entre ambos en el exterior de un local de hostelería en el centro de Santander ha fallecido, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

La víctima, de mediana edad -unos 50 años- ha muerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se encontraba ingresado tras recibir puñetazos del joven -de 17 años- que provocaron que cayera al suelo y se golpeara la cabeza.

El hombre permaneció desde entonces en el centro sanitario con pronóstico reservado, en coma inducido para ser intervenido quirúrgicamente, sin que finalmente haya podido superar las lesiones sufridas.

Tras el suceso, el chico fue detenido y el lunes pasó a disposición del juez que estaba de guardia, que decretó libertad provisional y orden de alejamiento respecto al agredido.

El ministerio público había interesado su internamiento en un centro y ahora la Fiscalía de Menores estudia el asunto y la medida más adecuada para el implicado, han precisado fuentes fiscales a esta agencia.

Suceso ocurrido el sábado por la noche

El suceso ocurrió sobre las 20.00 horas del 23 de mayo. La Policía Nacional recibió aviso en el 061 y los agentes desplazados al lugar se encontraron al hombre tumbado en el suelo, con sangre en la cabeza y la cara, y le asistieron hasta que llegaron los servicios sanitarios. Una vez estabilizarlo, fue trasladado por el 061 a Valdecilla para ser operado y permaneció allí hasta su fallecimiento.

Por su parte, el agresor huyó del lugar a la carrera y mostrando un arma blanca para evitar ser perseguido, según informó la Policía, que abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.