En Torrelavega

Muere un joven de 18 años desaparecido en el río Saja en Torrelavega mientras se bañaba

El chico se estaba bañando en el fluvial cuando desapareció en el agua

Europa Press

Santander |

CH Cantábrico
Río Saja | CH Cantábrico

Un joven de 18 años ha fallecido tras desaparecer en el agua a última hora de la tarde de este lunes en la confluencia entre los ríos Saja y Besaya, en Torrelavega, en la zona del edificio multiusos Sergio García.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento, el chico se estaba bañando en el fluvial cuando desapareció en el agua.

El aviso del suceso se recibió sobre las 20.00 horas y se activó un amplio operativo de búsqueda formado por bomberos municipales, 112, el helicóptero y rescatadores del Gobierno de Cantabria, Policía Local y Nacional, 061 y Cruz Roja, con ERIE acuático y en labores logísticas.

Finalmente, en torno a las 22.15 horas, se ha localizado el cuerpo sin vida del joven.

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