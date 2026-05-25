Miles de personas marchan en Cayón en contra del ERE en Nestlé: "La Penilla se defiende"

Más de 2.500 personas --según fuentes policiales-- se han manifestado este mediodía en Santa María de Cayón en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Nestlé ha planteado en sus fábricas de España y que incluye 49 despidos en la planta de La Penilla.

Una multitud ha marchado bajo el sol desde el campo de fútbol de Sarón hasta la factoría. Lo ha hecho presidida por una gran pancarta en la que se ha podido leer 'No a los despidos en Nestlé' y entre petardos y consignas como 'La Penilla no se vende. La Penilla se defiende'.

A la llegada a la planta de la marcha, recibida entre aplausos de vecinos tras casi dos horas de recorrido y con un amplio dispositivo policial y de guardias civiles, varios representantes de los trabajadores han hecho lectura de un manifiesto en el que han agradecido la respuesta a esta convocatoria.

"Hoy este valle ha vuelto a demostrar quien es", ha comenzado el texto, donde se ha afirmado que este mediodía ha salido a la calle "la gente que sabe que detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, una casa, un comercio, una escuela, un bar, una vida entera construida alrededor de una fábrica que lleva más de 120 años formando parte de nuestra historia".

De este modo, los trabajadores han reivindicado que generaciones enteras "han dejado aquí su esfuerzo, su conocimiento y su salud" para levantar una industria que "ha dado riqueza y futuro a nuestra tierra". "Y ahora pretenden que aceptemos en silencio un ERE que amenaza empleo, estabilidad y esperanza. Pero hoy hemos dejado claro que no estamos dispuestos a callar", han aseverado.

Además de sostener que la participación en la movilización de este domingo demuestra que la plantilla está "unida, fuerte y decidida" y que "no se rinde", han asegurado que no se lucha únicamente por "unos pocos puestos de trabajo", sino por "la dignidad, el derecho a vivir y trabajar aquí; por evitar que nuestro futuro se vacíe poco a poco mientras otros toman decisiones desde despachos lejanos sin pensar en las consecuencias humanas y sociales".

Finalmente, los trabajadores han exigido a las administraciones "implicación, responsabilidad y compromiso", ya que "no pueden mirar hacia otro lado mientras está en juego el futuro de cientos de familias y de toda una comarca", por lo que han llamado a continuar en la movilización y en la defensa de "lo que es nuestro".

"120 años de historia no se borran con una firma. Ni un paso atrás", ha concluido el manifiesto.

Esta manifestación ha venida precedida de tres jornadas de paros de dos horas en cada turno de trabajo convocadas esta semana por el comité de empresa, que se repetirán los días 27 y 28, en coincidencia con la quinta y sexta reunión de negociación del ERE, antes de iniciarse la huelga general indefinida el 1 de junio anunciada por los sindicatos.