Exoesqueleto y gafas de realidad virtual: la técnica pionera del Hospital Valdecilla para pacientes de neurorrehabilitación

Un total de 87 pacientes han podido beneficiarse del exoesqueleto robótico conocido como Lokomat que lleva funcionando en Valdecilla desde octubre de 2023. Una terapia para pacientes que han sufrido ictus, lesiones medulares o parálisis cerebral infantil, junto a otras patologías menos frecuentes como el síndrome de Guillain-Barré o algún tipo de parkinson.

En lo que va de año, ya se han atendido a 17 pacientes, como explica la médico rehabilitadora María Pérez Colina. Cifras que “van in crescendo” porque esos 17 pacientes, "sería más de la mitad de lo que hemos hecho en seis meses otros años”. Cada vez se trata más pacientes, según la doctora, y “normalmente por la mañana se pueden tratar 10 adultos y por la tarde se podrían tratar a cinco niños”.

Combinación exoesqueleto y realidad virtual

Actualmente se está realizando una combinación pionera, que es usar el exoesqueleto con unas gafas de realidad virtual, con lo que el paciente está interactuando en tiempo real con un entorno natural. Una situación que ofrece múltiples beneficios, según la fisioterapeuta Sara Blanco.

Según Blanco, los pacientes “generalmente tienen una sensación muy positiva, están más motivados, se ven caminar, entonces se ven un poco como antes estaban”. Algo que “genera mucha adherencia al tratamiento” porque se sienten “como antes” y “no hay nadie de los que hayamos puesto en el Lokomad, incluso con las gafas y demás, que nos haya dado un feedback negativo”.

Sara Blanco pone un ejemplo de una paciente que un ictus muy masivo y que tenía un déficit físico y cognitivo que ha vuelto a andar gracias al exoesqueleto. “La hemos puesto en el Lokomat y ahora está a nivel cognitivo, está mucho más atenta, está mucho más colaboradora, incluso ha empezado a ponerse de pie, ha empezado a caminar después de varios meses de estar en silla de ruedas sin ningún tipo de control”, explica la fisioterapeuta.

“Ha sido espectacular el cambio y eso es gracias a que le hemos puesto en el Lokomat, además de nuestras terapias, pero ha sido como el plus para iniciar un poco ese patrón”.