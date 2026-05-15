Los peritos ponen el foco en el material elegido en los herrajes de la pasarela de El Bocal

Sobre los herrajes utilizados en la pasarela colapsada se han centrado muchas de las preguntas de la jueza en esta tercera jornada de testificales sobre la tragedia de El Bocal en la que fallecieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo. Hoy ha sido el turno de los técnicos. Los peritos se han ratificado en lo recogido en sus informes. Entre los argumentos que han esgrimido coinciden en uno: no haber utilizado herrajes de acero inoxidable constituye un fallo en el diseño de la pasarela.

Según ha podido saber ONDA CERO se utilizaron piezas galvanizadas cuya vida útil, en el mejor de los casos —es decir, si se emplean piezas de la máxima calidad—, es de cuatro años. No se utilizaron esas piezas galvanizadas de máxima calidad, según las fuentes consultadas, por lo que se hubieran tenido que retirar en el año 2015 o 2016. Recordamos que la pasarela se instaló en el año 2014.

En las comparecencias de este viernes se han llevado elementos para simular la pasarela de El Bocal y explicar la forma en la que se realizó las sujeción, que no fijación, otro aspecto importante a la hora de entender el colapso. Además, también se han entregado vestigios de las piezas de los herrajes en dos pequeñas bolsas a la jueza.

Así ha transcurrido esta jornada, en la que han prestado declaración un total de cinco peritos: el judicial, el de la acusación, el del Ayuntamiento y los dos de la Demarcación de Costas. La próxima cita será el 5 de junio, jornada en la que declarará José Antonio Osorio, jefe de la Demarcación de Costas de Cantabria, en calidad de investigado, al haber actuado como director facultativo del proyecto de la senda costera.