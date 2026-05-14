El Ayuntamiento de Santander ordena el cierre del aparcamiento de Pombo tras hallar afecciones en más puntos de lo previsto

El Ayuntamiento de Santander ha ordenado el cierre completo del aparcamiento subterráneo de Pombo para acometer los trabajos de análisis y evaluación integral de su estructura, tras los últimos informes técnicos presentados por la concesionaria.

Y es que los estudios que se están llevando a cabo para determinar el alcance de las patologías detectadas en la estructura han revelado que las afecciones inicialmente localizadas en la zona central aparecen también en más puntos del aparcamiento de los previstos en un primer momento.

En concreto, el informe trasladado por la concesionaria indica que las patologías estructurales objeto de estudio "no se limitan únicamente al área central sobre la que se estaba trabajando, sino que presentan una mayor extensión, por lo que resulta necesario ampliar el análisis a la totalidad de la instalación", ha informado el concejal de Fomento, Agustín Navarro.

El aparcamiento está dividido en tres secciones y hasta ahora las actuaciones se habían centrado en la parte central. Sin embargo, los técnicos consideran imprescindible vaciar completamente el parking y disponer de toda la superficie diáfana para poder realizar una evaluación exhaustiva de la estructura y de los distintos elementos constructivos.

Por este motivo, desde esta misma tarde se procederá a notificar también a los propietarios y residentes usuarios del aparcamiento para que retiren sus vehículos.

Los trabajos previstos, que deberá acometer la empresa concesionaria, incluirán análisis detallados de toda la estructura, superficie y forjado del aparcamiento, construido en 1988 durante la transformación y peatonalización del entorno de la Plaza de Pombo.

Según las evaluaciones, la patología detectada afecta precisamente a los elementos estructurales originales de la instalación.

Los resultados de estos nuevos estudios determinarán posteriormente las actuaciones y reparaciones que deberá ejecutar la concesionaria para garantizar la seguridad y la correcta puesta a punto del aparcamiento.

Prudencia y seguridad

Navarro ha reiterado que todas las decisiones adoptadas responden a criterios de "prudencia y seguridad". "La prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios y disponer de un diagnóstico completo y preciso antes de definir cualquier intervención definitiva", ha subrayado.

El edil ha recalcado que, desde que se detectaran las primeras patologías en la estructura del aparcamiento, se han desarrollado de forma continuada diferentes actuaciones técnicas y preventivas para garantizar la seguridad y determinar el alcance de los daños.

En este tiempo se han llevado a cabo inspecciones periódicas y estudios estructurales especializados, controles de seguimiento de la evolución de las grietas mediante testigos y mediciones, trabajos de saneado y retirada de hormigón deteriorado, así como labores de consolidación y refuerzo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Crítica del PSOE

El PSOE Santander ha mostrado su "enorme preocupación" tras conocerse el cierre total del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Pombo ordenado este miércoles por el Ayuntamiento, una situación que los socialistas consideran "la consecuencia directa de años de abandono, falta de mantenimiento y dejadez del Partido Popular".

En un comunicado, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha criticado a la alcaldesa, Gema Igual (PP), por "volver a reaccionar tarde y mal ante un problema grave que afecta de lleno a decenas de vecinos y usuarios".

El socialista se ha pronunciado así después de el Ayuntamiento de Santander haya ordenado el cierre completo del aparcamiento subterráneo de Pombo a partir de esta tarde para acometer los trabajos de análisis y evaluación integral de su estructura, tras los últimos informes técnicos presentados por la concesionaria, que han han revelado que las afecciones inicialmente localizadas en la zona central aparecen también en más puntos del aparcamiento de los previstos en un primer momento.

"Estamos hablando de un aparcamiento en pleno centro de Santander que ahora se cierra de golpe por motivos de seguridad. Y la pregunta que se hacen los vecinos es muy sencilla: ¿Dónde dejan ahora el coche las personas que pagan una plaza? ¿Quién les garantiza la seguridad de sus vehículos? ¿Quién responde por los perjuicios económicos y personales que esta situación provoca?", ha cuestionado Fernández.

Para el PSOE resulta "inadmisible" que una infraestructura de estas características "haya llegado a una situación límite sin que el Ayuntamiento haya actuado antes". "El PP lleva años instalado en la propaganda, en la foto y en vender una ciudad escaparate mientras se deterioran los servicios, las infraestructuras y el patrimonio público", ha reiterado Fernández.