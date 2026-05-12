La celebración del ascenso del Racing sería el domingo en los Campos de Sport del Sardinero

LEER MÁS El Racing celebrará el ascenso con una fiesta en el estadio

El Racing de Santander celebrará el próximo domingo, 17 de mayo, en los Campos de Sport del Sardinero, el posible ascenso a LaLiga EA Sports, que podría producirse ese fin de semana, el sábado o el domingo, en la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.

Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de la prensa en el Puerto de Santander, en las que ha señalado que este viernes se reunirá la Junta de Seguridad para definir los detalles del dispositivo especial, tanto para el partido del sábado contra el Valladolid, declarado como de alto riesgo, como para la celebración del "tan ansiado" ascenso del Racing a Primera División que, "en cualquier caso, será el domingo", según ha dicho.

Casares ha señalado que ya se está trabajando para coordinar todos los dispositivos de seguridad, que incluye a la Policía Local, la Policía Nacional, la seguridad privada del Racing y todas las instituciones.

De hecho, ha indicado que hoy también se va a celebrar una reunión previa de coordinación entre el equipo, la Policía Local y la Policía Nacional, si bien los detalles se materializarán el viernes en esa Junta de Seguridad.

El delegado ha destacado que Santander y Cantabria están volcados en dicho acontecimiento, así como también lo está la Delegación, en este caso para que "todo esté al servicio de la celebración y al servicio de que el partido vaya con total normalidad".

El Racing necesita vencer este sábado 16, a las 18.30 horas, al Real Valladolid, que ya ha logrado la permanencia en la categoría, y esperar a que no gane la Unión Deportiva Almería o el Real Club Deportivo de La Coruña.

Los almerienses disputan su partido a la misma hora que el cuadro cántabro, por lo que el Racing podría celebrar el ascenso el mismo sábado, cuando los rojiblancos se enfrentan a la Unión Deportiva Las Palmas, quinto clasificado y todavía con opciones de ascenso directo.

Además, los cántabros tienen una segunda oportunidad de celebrar el ascenso este domingo 17, cuando se celebra el Deportivo-Andorra, a las 14.00 horas.

Igual: "Estaremos en las celebraciones que el Racing quiera"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este martes que el Ayuntamiento "está a disposición" del Real Racing Club de cara a la celebración del posible ascenso a LaLiga EA Sports, que se puede consumar este mismo fin de semana, y ha indicado al respecto que el Consistorio estará "en las celebraciones que el equipo quiera. Disfrutaremos, y que no sea el lugar lo que empañe la gran alegría del ascenso".

Además, ante la negativa del club a festejar la previsible subida a Primera División en el balcón del Ayuntamiento, "como siempre" se ha hecho, la regidora ha asegurado que si esta vez "el Racing quiere hacerlo de otra manera, lo hablaremos y no va a haber ningún problema". Y en cualquier caso, ha comentado que "la prudencia nos hace no tener que celebrar nada antes".

Igual ha respondido así, a preguntas de los periodistas, a la decisión del club de celebrar el posible ascenso con una fiesta en los Campos de Sport, ya que para el Racing es "imposible" valorar cualquier otro sitio que pueda albergar entre 20.000 y 25.000 personas.

La alcaldesa ha considerado en que "no hay que ligar los resultados deportivos con las relaciones institucionales, que son buenas", según ha dicho.

En este sentido, ha opinado que la polémica que ha surgido entre el Racing y el Ayuntamiento es "infundada", fruto -según ha dicho- de "la intoxicación política" acerca de la aportación municipal a las instalaciones utilizadas por el club y de la postura del equipo de Gobierno (PP) sobre el proyecto de remodelación y ampliación del estadio, presentado por el Racing el 1 de octubre de 2025.

Sobre el proyecto, ha recalcado que "lo único" que ha hecho el Consistorio es "no contestar" porque "no está en desacuerdo". Además, ha reiterado que, "antes de poner trabas, el equipo de Gobierno iba a buscar soluciones y alternativas. Y cuando me siente con el Racing así lo haremos y se lo comentaré a ellos", ha apostillado.

Mientras tanto, ha destacado que, a través del convenio suscrito entre ambas partes en agosto de 2022 y que finaliza en agosto de 2026, ella es "la alcaldesa que ha puesto dos millones y medio encima de la mesa" para mejorar las instalaciones del club, que están "muchísimo mejor", aunque ha admitido que las actuaciones se han acometido "con más calma y lentitud" de lo deseado tanto por ella por ella como por el Racing.

La regidora ha realizado estas declaraciones en el Centro de Iniciativas Empresariales, con motivo de la celebración de la jornada de balance del proyecto EDINT-Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes.

Para lograr el ascenso esta semana, el club verdiblanco necesita vencer este sábado 16, a las 18.30 horas, al Real Valladolid, que ya ha logrado la permanencia en la categoría, y esperar a que no gane la Unión Deportiva Almería o el Real Club Deportivo de La Coruña.

Los almerienses disputan su partido a la misma hora, por lo que el Racing podría celebrar el ascenso el mismo sábado, cuando los rojiblancos se enfrentarán a la Unión Deportiva Las Palmas, quinto clasificado y todavía con opciones de ascenso directo.

Al día siguiente, los cántabros tienen una segunda oportunidad de celebrar el ascenso, ya que el Deportivo-Andorra se jugará el domingo 17, a las 14.00 horas.