Google compra una parcela en el PCTCAN para un centro de transmisión de datos vinculado al cable submarino Sol

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado la compra por parte de Google de una parcela en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) para construir un centro de transmisión de datos vinculado al cable submarino Sol.

Buruaga ha destacado la importancia de un proyecto que permitirá reforzar la conectividad entre Europa y Estados Unidos, generará empleo cualificado y consolidará a la comunidad autónoma como nodo estratégico dentro del ecosistema digital global.

A su juicio, Cantabria sigue avanzando “en la buena dirección” para impulsar la transformación del modelo productivo gracias a proyectos, como este de Google, que están en sintonía con los fundamentos de la I Agenda Digital y que pivotan en torno al eje innovación, tecnología y emprendimiento.

“Nuestra comunidad autónoma empieza a consolidarse como un destino atractivo para la inversión, la innovación y el talento", ha subrayado la presidenta.

Fortalecer la economía digital

La Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, ha formalizado la venta a Google de una parcela de 5.907,72 metros cuadrados para la instalación de una estación de entronque o centro de transmisión de datos vinculado al proyecto SOL.

Se trata de un cable submarino transatlántico que conectará, desde Cantabria, Europa con Estados Unidos, las islas Bermudas y las Azores. Una vez operativo, el primer cable de fibra óptica con conexión directa en servicio entre Europa y Florida. Y junto con otros sistemas de cables submarinos de Google como Nuvem, Firmina y Equiano, contribuirá a consolidar puntos clave del Atlántico como nodos estratégicos de conectividad.

Además, su desarrollo reforzará las economías locales y facilitará el acceso a los beneficios de la inteligencia artificial para empresas y ciudadanos en todo el mundo, incrementando la capacidad y la fiabilidad, y reduciendo la latencia para los usuarios de Google y los clientes de Google Cloud.

Cuando entre en funcionamiento, reforzará la capacidad y resiliencia de la red global de Google Cloud, que actualmente cuenta con 43 regiones en todo el mundo y continúa en expansión. Su despliegue permitirá atender la creciente demanda de servicios cloud e inteligencia artificial en Europa, Estados Unidos y otras regiones.

El PCTCAN, al 99% de ocupación

Con la venta de esta parcela y de sus edificios de oficinas, como Salia, Bisalia, Edificio 3000, Edificio Nexus-20 y Torre Xtela, el PCTCAN alcanza una ocupación del 99% de su superficie total (240.000 metros cuadrados).

Actualmente, el parque alberga más de 5.000 trabajadores y 84 empresas, principalmente de los sectores de aeronáutica y automoción, centros tecnológicos, electrónica, energía y medio ambiente, TIC, ingeniería y salud