Un accidente múltiple provoca 20 heridos e implica a 18 vehículos en la A-67 tras una granizada

Un accidente múltiple ocurrido en la autovía A-67 a la altura de Los Corrales de Buelna, concretamente a la salida del túnel de Gedo (Somahoz) en dirección a Santander, ha provocado en la tarde este domingo un total de 20 heridos leves, al implicar a 18 vehículos.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria, el siniestro se ha producido en torno a las 16.00 horas, a causa del granizo y las fuertes lluvias en la zona de Los Corrales de Buelna, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado 16,2 litros por metro cuadrado (mm) en una hora.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los Bomberos de Torrelavega; los Bomberos de Los Corrales de Buelna; la Guardia Civil de Cantabria, que ha acudido con cinco patrullas de tráfico y tres de seguridad ciudadana; y los servicios sanitarios del 061, con dos unidades de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado.

Además, se han desplazado el Servicio de Mantenimiento de Carreteras y la Policía Local.

El Ejecutivo regional ha activado el protocolo de túneles ante las dimensiones del accidente y un rescatador de Protección Civil se ha sumado al dispositivo para coordinar las tareas.

En un primer momento, todos los vehículos afectados se han apartado en el arcén de la margen derecha.