Una manada de 14 jabalíes muere atropellada por dos coches en una carretera de Cantabria

Una manada de 14 jabalíes, entre adultos y crías, ha muerto atropellada por dos vehículos en la carretera nacional N-611, a la altura de la localidad cántabra de Somahoz, en el municipio de Los Corrales de Buelna, sin que se haya producido ningún herido entre los conductores.

Según han detallado desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, el atropello se produjo a las 22.15 horas de ayer, lunes, aproximadamente en el kilómetro 171 de esa carretera nacional y obligó a la intervención de la Guardia Civil, que se prolongó hasta medianoche.

La manada fue atropellada por dos coches que circulaban cada uno en una dirección (hacia Santander y hacia Palencia). Un vehículo atropelló a una parte de la manada cuando cruzaba la carretera y el otro, en sentido contrario, se llevó por delante al resto de animales.

Los dos vehículos sufrieron solo daños materiales.

En total, murieron dos jabalíes adultos, cuatro jóvenes y ocho crías, según ha indicado la Delegación del Gobierno.

Presencia habitual de jabalíes

El jefe de la comarca forestal 7, Eduardo Mantilla, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que es habitual la presencia de jabalíes en el área donde se produjo el accidente.

Y es que, según ha indicado, se trata de una zona de mies con fincas en la que no es extraño que los vecinos vean a estos animales cruzando la carretera en busca de comida y regresando al área boscosa que hay cerca.

Ha señalado que, al igual que en otros puntos de Cantabria, se ha detectado un aumento de ejemplares en este entorno, aunque no de forma tan grave como en otras áreas, en la que el Gobierno declaró hace unas semanas la emergencia cinegética por esta especie (Cabezón de Liébana, Vega de Liébana, Pesaguero, Val de San Vicente y Ribamontán al Mar).

Ha indicado que la Consejería de Desarrollo Rural está actuando en la zona ante la proliferación de jabalíes y se han realizado "bastantes controles poblacionales", sobre todo cuando concluye la temporada de caza, que arranca en septiembre y se extiende a febrero.