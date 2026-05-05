Estas son las candidatas al VIII Premio Mujer Cantabria

LEER MÁS Onda Cero convoca el VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero pone en marcha la octava edición del Premio Mujer Cantabria. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

Aquí se pueden volver a escuchar todas las historias de las mujeres que han sido nominadas al premio que han sido entrevistadas en el programa 'Más de Uno Cantabria' con Javier Barbero y María Gómez.

Candidatas al VIII Premio Mujer Cantabria

Laura Pérez

La primera entrevista en esta edición de 2026 nos lleva a Astillero, para hablar de una mujer que durante muchos años ha ejercido como maestra de primaria. Ejerció durante muchos años en el Colegio Fernando de los Ríos de Astillero, dejando "una huella imborrable en alumnos y familias".

Laura Pérez nos explica que, tras la pandemia, fue diagnosticada de ELA.