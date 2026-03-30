Onda Cero convoca el VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal.

Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria contará con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.

Anteriores galardonadas

Onda Cero Cantabria ha premiado en estos años a:

Pilar Villasante (Premio Mujer Cantabria 2025),

(Premio Mujer Cantabria 2025), Conchi Ortega (Premio Mujer Cantabria 2024),

(Premio Mujer Cantabria 2024), Marta Solana (Premio Mujer Cantabria 2023),

(Premio Mujer Cantabria 2023), Paula Sumillera (Premio Mujer Cantabria 2022),

(Premio Mujer Cantabria 2022), Eloísa Canga (Premio Mujer Cantabria 2021),

(Premio Mujer Cantabria 2021), María Victoria Troncoso (Premio Mujer Cantabria 2020) y

(Premio Mujer Cantabria 2020) y Pepa Pérez Vega (Premio Mujer Cantabria 2019).

Se pueden volver a escuchar sus historias y recordar las entregas de todas las ediciones de este Premio a través del siguiente enlace: https://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/premio-mujer.