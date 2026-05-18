El aeropuerto Seve Ballesteros recuperará a partir de septiembre la conexión con Milán

El aeropuerto Seve Ballesteros recuperará a partir del próximo 15 de septiembre la conexión directa con Milán, operada por la aerolínea Wizz Air con dos vuelos semanales durante todo el año entre Cantabria y la ciudad italiana.

Con esta nueva operativa, la compañía amplía su presencia en el Seve Ballesteros hasta alcanzar los 4 destinos internacionales. En concreto, la aerolínea opera durante todo el año las rutas con Bucarest y, desde septiembre, con Milán, a las que se suman las conexiones estivales con Tirana y Sofía.

La recuperación de esta conexión es el resultado del trabajo desarrollado en los últimos meses por el Gobierno de Cantabria para reforzar la conectividad aérea de la comunidad autónoma y continuar ampliando la oferta de destinos internacionales desde el aeropuerto Seve Ballesteros.

Asimismo, el Gobierno de Cantabria ha valorado de forma muy positiva la apuesta de Wizz Air por nuestra región y ha destacado la importancia de esta nueva conexión para seguir reforzando la conectividad internacional del aeropuerto Seve Ballesteros y consolidar el crecimiento de la terminal cántabra. Además, considera que esta nueva operativa refleja el interés de las compañías aéreas por ampliar su presencia en Cantabria y contribuir al desarrollo de nuevas conexiones estratégicas para la región.

Récord histórico de conexiones

La incorporación de Milán permitirá al aeropuerto Seve Ballesteros alcanzar en 2026 un récord histórico de 30 rutas nacionales e internacionales, consolidando así el mejor momento de conectividad de la infraestructura cántabra.

La programación nacional contará este año con conexiones directas con Alicante, Almería, Barcelona, Granada, Gran Canaria, Ibiza, Jerez, Lanzarote, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Sevilla, Tenerife, Valencia y Vigo.

En el ámbito internacional, el aeropuerto ofrecerá vuelos con Bolonia, Bucarest, Bruselas, Birmingham, Dublín, Edimburgo, Londres, Manchester, Marrakech, Milán, París, Sofía, Tirana y Venecia.

Estas conexiones refuerzan tanto la llegada de turistas a Cantabria como las posibilidades de movilidad de los cántabros, con una oferta aérea cada vez más amplia y competitiva.

El Gobierno de Cantabria considera el aeropuerto Seve Ballesteros una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y turístico de la comunidad y destaca, además, que varias de estas rutas internacionales como Bolonia, Bucarest, Birmingham, Sofía o Tirana son únicas en todo el norte de España.

El Ejecutivo autonómico continuará trabajando en la dinamización del Seve Ballesteros con el objetivo de seguir ampliando y consolidando la conectividad aérea de Cantabria en los próximos años.