Celebración por las calles de Santander

Miles de racinguistas acompañan a los jugadores en la celebración del ascenso a Primera del Racing

El momento más especial ha sido a su paso por el Hospital de Valdecilla, con una parada para saludar a los pacientes ingresados

Alicia Real | Europa Press

Santander |

Miles de racinguistas acompañan a los jugadores en la celebración del ascenso a Primera del Racing
Miles de racinguistas acompañan a los jugadores en la celebración del ascenso a Primera del Racing | Real Racing Club

Miles de racinguistas han acompañado este domingo al autobús descapotable customizado de verdiblanco en el que los jugadores, técnicos y empleados del Real Racing Club han celebrado el ascenso a Primera División durante un camino que ha durado más de 90 minutos.

En las Instalaciones Nando Yosu, de donde ha salido el autocar a las 19.30 horas, ya se han agolpado miles de personas para corear y agradecer a los responsables de este logro deportivo, culminado tras 14 años lejos de la élite del fútbol español.

El operativo de seguridad desplegado, que ha contado con un centenar de policías nacionales y decenas de locales, ha tenido dificultades para hacer espacio al vehículo para salir de La Albericia.

A lo largo del recorrido, durante el que han repartido decenas de regalos, como balones, camisetas y gorras, se han sumado más seguidores.

En concreto, el itinerario ha discurrido por el Túnel de Valdecilla, Cuatro Caminos, La Marga, Marqués de La Hermida, el Pasaje de Peña, Calvo Sotelo, Paseo Pereda, Reina Victoria y la plaza de Italia, para finalizar en el estadio.

El momento más especial ha sido a su paso por el Hospital, al realizar una parada, en un gesto del club hacia los pacientes ingresados.

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